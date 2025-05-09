草本復興／台灣原生花草 扮城市減碳尖兵

種樹向來被認為是減碳良方，然而台灣城市狹小人行道等處其實不適合種樹，歷年問題不斷。一群學者專家近年力推「草本復興」，呼籲與其在不當處強迫種樹，不如廣植也可減碳固碳的台灣原生花草，一舉達到環境永續、本土保育、美學更新等多樣目標。

相關計畫已與公路局中區養護工程分局合作，在台六十三線中投公路橋下空間等地實施，精選耐濕耐旱的廿餘種台灣原生草本植物，如台灣山菊、紫苞舌蘭及葦草蘭等，採模擬自然群落生態的「自然式植栽」，豐碩成果連獲金路獎、景觀大獎特別獎。目前也擬與高速公路局木柵段、嘉義大學等合作。

這項計畫源於中興大學生命科學系副教授黃盟元等人。黃盟元說，有感公家機關友人常嘆行道樹因樹穴太小等問題，或遇護樹團體不讓砍樹，早動念不適合種樹處別勉強種樹，應種草本植物。有次受邀擔任公路局植栽諮詢委員時，就提此建議。

黃盟元說，過去認為種樹才有固碳效果，但其實草本植物根系分泌的有機物質也會增加土壤的碳，照樣有固碳效果。另一方面，空地若什麼都不種，以台六十三線橋下土地而言，恐排出十噸二氧化碳，天氣愈熱，排愈多；但若種植物，反而可吸收十噸二氧化碳。兩重因素相加，減碳、固碳效果可觀。

台灣不少路邊早就在種草花，但黃盟元說，傳統上相關單位多選擇一、二年生草花如鳳仙花等，開花後死掉就挖掉再換，耗費植物與費用，挖土過程也擾動出大量碳。若自己選擇植栽希望透過一年生、多年生、會結果等組合，盡量不再更動，死去草根腐爛後也會變成有機碳儲存在土壤中，形成永續生態。

黃盟元說，一般空地如不種植，很快會有外來種如大花咸豐草等入侵，台灣原生種雖不比外來種強悍，但只要先占地為王、團結駐守，就能減少外來種蔓延機會。計畫實施以來，除雜草頻率已從每月降低到三月一次，顯示原生種聯合軍愈來愈能成功抵擋外來種。

「不適合種樹地方，不如就種符合氣候的草本植物。」協助黃盟元計畫的農業部林試所研究員董景生說，像較窄的人行道，以台北來說，雨量相對多，可種蓬萊珍珠菜、通泉草等，梅雨季仍能綻放小花。

董景生說，不少先進國家都流行在都會區種植大量原生草花，團隊目前只是倡議者，也還在測試階段，期待更多各級政府部門乃至學校加入。