台灣亮相地中海旅展 深化觀光外交吸引以色列旅客

駐以色列代表處參加「2025地中海旅展」，設置台灣形象館推廣觀光品牌，展現文化魅力與美食風情，吸引眾多參觀者駐足，深化台以友好關係並提升台灣在以色列的旅遊能見度。

展期兩天的2025地中海旅展（IMTM 2025）7日在特拉維夫展覽館開幕。駐以色列代表處在外交部與交通部觀光署支持下，連續3年設置台灣形象館，行銷台灣觀光品牌3.0 Taiwan - Waves of Wonder，向以色列遊客及旅遊業者介紹台灣豐富的觀光資訊。

駐以色列代表李雅萍應邀參加旅展主辦單位安排的網路直播節目，與德國、賽普勒斯及羅馬尼亞等國主管旅遊官員同台受訪。

李雅萍指出，台以關係友好密切、人際交流頻繁。即使在戰爭期間，台灣仍持續參加地中海旅展，展現對以色列的支持。近年來，以色列旅客訪台人數穩定成長，顯示台灣對以國旅客而言，是新奇且值得探索的旅遊目的地。

李雅萍也介紹台灣壯麗的自然風光、多元人文風情及世界知名的特色美食，包括太魯閣峽谷、日月潭湖光山色、阿里山日出及墾丁海上活動等，都是不可錯過的行程，熱忱邀請以色列旅客造訪台灣，親身體驗一波接一波的驚喜。

今年的台灣攤位以「節慶」為主題，背板除展示台灣各大旅遊景點照片，也融入端午節划龍舟圖樣，展現節慶氛圍。

攤位另設有粽子、月餅等拍照手板供打卡留念；成為代表處臉書等新媒體粉絲，還可獲贈蛇年小提燈、購物袋等伴手禮。

為加強互動，代表處特別設計現場揮毫活動，並供應台灣品牌珍珠奶茶，還有台灣啤酒試飲與手作麻糬試吃，獲得熱烈迴響，使參觀者彷彿置身台灣，盡享文化與美食魅力，成為展場最吸睛、人潮最踴躍的展攤之一。

「地中海旅展」由以色列觀光部、旅館協會及旅行公會等共同主辦，是東地中海地區規模最大、影響力最廣的專業旅遊展。