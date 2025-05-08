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台北當代藝博會開幕 全新特展聚焦藝術家李亦凡

中央社／ 台北8日電

第6屆台北當代藝術博覽會今天開幕，全新特展系列「節點台北」，聚焦明年將代表台灣參展威尼斯美術雙年展的藝術家李亦凡，透過3件作品分享其創作過程。

貴賓預展暨開幕式今天舉行，台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）表示，從今天展會面貌可見，台灣藝術圈正逐步擴展其國際能見度，無論是藏家所關注作品的程度，或是本地藝術家勇於發表、呈現至國際的創作，都展現出令人振奮的潛能。

台北當代共同創辦人暨聯合總監任天晉（MagnusRenfrew）表示，台灣藏家在全球藝術市場持續扮演舉足輕重的角色，而台北當代正是他們的核心基地。

展會涵蓋3大主要展區，網羅重要畫廊的當代網域展區、為新興藝術家打造的新生維度展區，還有今年推出全新展區「藝韻匠心」，帶來集結藝術、工藝與設計的作品，像是台灣知名珠寶藝術家趙心綺創辦品牌Cindy Chao，便將帶來蜻蜓胸針作品。

全新特展系列「節點台北」則由台北市文化局與洪建全基金會合作，推出「Making of…Li Yi-Fan 李亦凡」展，李亦凡目前於荷蘭駐村創作，此次將帶來Rewiring、「不好意思⋯請問一下這個怎麼打開」與「難忘的形狀」3件作品。

李亦凡的創作以遊戲引擎與「實時影像」為出發點，開拓當代影像創作的可能性，他透過自製軟體工具，生成數位分身，精準呈現科技工具發展與道德問題之間的模糊界線。

第6屆台北當代藝術博覽會即日起至11日在台北南港展覽館舉辦。

總監 藏家 藝術家

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