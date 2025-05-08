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華航、波音簽署777X客貨機訂單 共23架預計2030年交機
中華航空今與波音正式簽署10架777-9廣體客機、4架777-8F貨機訂單，包含9架選購權，新機隊預計自2030年起開始交付，未來777-9客機將投入北美與歐洲長程航線，777-8F貨機搭配現役777F強化整體機隊綜效。
簽約儀式在桃園國際機場凱悅酒店舉行，由華航董事長高星潢和波音市場銷售高級副總裁麥克馬倫（Brad McMullen）共同簽署，華航總經理陳漢銘與會、交通部常務次長林國顯見證。
華航表示，華航是首家引進777X旗艦機型的國籍航空，777-9客機將投入北美與歐洲長程航線，777-8F貨機搭配現役777F強化整體機隊綜效，客貨並進擴展全球航網競爭力。
高星潢說，777-9客機與777-8F貨機為波音新一代機型，777-9客機將成為華航高運量航線主力機型，特別是洛杉磯、法蘭克福等北美與歐洲航點。
延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，並增設豪華商務艙座位比例，滿足高階市場旅運需求；777-8F貨機與華航現役10架777F 貨機具高度共通性，未來將成為推升華航獲利的重要助力。
華航持續機隊汰舊換新計畫，優化機種結構。華航指出，777-8F貨機與主力 777F貨機的貨艙規格相同，在管理及調度更具彈性優勢，有利貨運人員作業效率，有效降低貨物碰撞風險，助益貨運航網布局，營運航程與貨品酬載的提升，驅策貨運動能。
麥克馬倫表示，與華航已有近60年的合作關係，華航將成為台灣首家加入777X行列的營運業者。777-9客機與777-8F貨機採用複合材質機身，搭載奇異新款GE9X發動機，具備的燃油效益與環保性能，預估可節省25%的油耗以及碳排量。
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