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非聽不可／振興醫院「人生轉運站」善終三法宣導活動
振興醫院「人生轉運站」善終三法宣導活動
時間：5月12日(一)至16日(五)上午9時至12時
地點：振興醫院第二醫療大樓一樓衛教室（台北市北投區振興街45號）
洽詢：02-2826-4400轉7560
常見肝膽腸胃疾病預防／腸道微菌與健康人生
主講：高雄長庚胃腸肝膽科副主任戴維震、高醫附醫胃腸內科主治醫師吳登強
時間：5月17日(六) 下午1時30分至3時30分
地點：國立科學工藝博物館南館演講廳（高雄市三民區九如一路797號）
洽詢：02-8786-0556
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