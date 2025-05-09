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非聽不可／振興醫院「人生轉運站」善終三法宣導活動

聯合報／ 本報訊

振興醫院「人生轉運站」善終三法宣導活動

時間：5月12日(一)至16日(五)上午9時至12時

地點：振興醫院第二醫療大樓一樓衛教室（台北市北投區振興街45號）

洽詢：02-2826-4400轉7560

常見肝膽腸胃疾病預防／腸道微菌與健康人生

主講：高雄長庚胃腸肝膽科副主任戴維震、高醫附醫胃腸內科主治醫師吳登強

時間：5月17日(六) 下午1時30分至3時30分

地點：國立科學工藝博物館南館演講廳（高雄市三民區九如一路797號）

洽詢：02-8786-0556

人生 醫師

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