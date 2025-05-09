非聽不可／振興醫院「人生轉運站」善終三法宣導活動

台灣被稱為「交通地獄」，一名網友日前在PTT發文，分享自己下雨天開車，卻收到1200元罰單的故事。他原以為是變換車道未打方向燈才遭舉發，實際到警局調閱影片後才得知，違規原因竟是「雨天未依規定開啟頭燈」，令他不禁無奈喊：「當時天色明明很明亮」。

2025-05-08 18:27