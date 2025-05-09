健康你我他／火鍋餐廳吃到飽 滿滿蔬菜好健康

說到吃buffet餐廳，民以食為天，誰不喜歡讓肚子吃到飽飽飽呢？現今媒體發達，隨意谷歌一下，各式各樣吃到飽的餐廳五花八門，各種價錢任君挑選，真是太容易給五臟廟來個大大的滿足。

年輕時，去享用吃到飽的飲食方式，簡直是我的最愛，可以豪喝豪吃，不放過任何一樣食物，即使飽到喉嚨頭，還是不放棄地繼續往肚子塞啊，哪管它上經濟課時所學到的「邊際效益遞減」。

隨著年齡增長，出現游泳圈啤酒肚後，這種吃到飽的飲食變成「吃到肥」。所吃下的雞、豬、牛、海鮮、肉、甜品、飲料等，現在都變成健康檢查數據的三酸甘油脂、高血壓、膽固醇等紅色數字，讓人對吃到飽真是又愛又怕啊。

現在為滿足口腹之欲，我們會選擇去吃到飽的火鍋式餐廳，點選一份不過量的葷素主餐火鍋，搭配無限供應的蔬菜食材，例如高麗菜、芋頭、木耳、蓮藕、金針菇、絲瓜、南瓜等季節性蔬菜，這些食材都是結合各地小農們的友善耕種，符合農業減碳環境生長而種植出來的，蔬菜味道清甜爽口，無殘餘農藥等食安問題，也去除了暴飲暴食「包肥」的困惱。

慶祝即將到來的母親節，大力推薦可帶媽媽們來這類餐廳綠色消費，除了鼓勵辛苦小農的友善種植生產，我們也可以吃出健康。