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「會走路的肺炎」 久咳逾10天…有可能感染黴漿菌

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
各年齡層都可能感染黴漿菌，常見發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻炎及頭痛等症狀。圖／123RF
各年齡層都可能感染黴漿菌，常見發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻炎及頭痛等症狀。圖／123RF

黴漿菌被稱為「會走路的肺炎」，醫師表示，各年齡層都可能感染黴漿菌，常見發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻炎及頭痛等症狀，部分患者可能合併中耳炎、肋膜積液、肺膿瘍等，氣喘患者也常因為黴漿菌感染而使症狀惡化。

如果咳了10天以上，醫療人員應想到是黴漿菌感染，但目前沒有疫苗可預防，應避免到人流密集、不通風場域，預防仍是戴口罩、勤洗手。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏指出，黴漿菌主要是透過飛沫傳染，好發於學齡兒童，但各年齡層都有可能感染，黴漿菌感染症狀可持續1至4周，成人較少發燒症狀。由於沒有疫苗，感染後不會終生免疫，有可能重複感染。

治療方面，蘇軏提到，臨床上懷疑黴漿菌感染的患者，會給予第一線抗生素治療，近年黴漿菌對第一線治療的巨環內酯（macrolide）類抗生素抗藥性有增加的趨勢，有些研究指出抗藥性菌種比率超過50%，若治療48至72小時仍有發燒或症狀惡化，可能是抗藥性菌種，要更換第二線抗生素，在決定更換抗生素前，除排除其他病原菌外，也可透過黴漿菌快篩加強診斷的正確性。

蘇軏說，黴漿菌感染除參考病史、接觸史、理學檢查、胸部X光片等進行診斷外，以細菌培養為黃金準則，但因為需要耗費較長時間，對患者在急性期的幫助較低，因此臨床上懷疑黴漿菌感染時，可透過口咽部檢體進行快篩，約15分鐘便可判讀，在適當情況下對患者有很好的診斷價值。

針對成人黴漿菌感染，中華民國基層醫療協會理事長林應然指出，成人症狀和小朋友的差異不大，不過成人較不容易發燒；一般而言，如果咳了超過10天至2周，醫療人員通常會聯想到是黴漿菌感染，如果咳嗽有痰，通常不會呈現黃綠色，如出現這個顏色，較可能是肺炎鏈球菌感染導致。

林應然提醒，家庭成員親密接觸下，被感染的機率較高，如果家中有一個人被感染，就可能傳給其他家人，通常在空氣不流通的密閉空間，空氣微粒中的細菌比率較高，建議前往這類場所，或人流密集處，最好的預防方式，還是要戴口罩、勤洗手、使用酒精消毒。

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