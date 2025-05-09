健康主題館／肌筋膜疼痛 改善、根治有撇步

很多人長期被疼痛問題所困擾，就醫檢查卻始終找不出疼痛真正的原因，往往到最後才被醫師診斷為「肌筋膜疼痛症候群」。醫師指出，肌筋膜疼痛不只造成局部疼痛，也可能引起遠端轉移痛，好發於上班族、運動員、勞動族群等。這是一種慢性疼痛，除了身體疼痛外，還嚴重影響情緒和生活品質，讓人不堪其擾。

肌筋膜疼痛症候群（MPS）是肌肉與筋膜結締組織慢性疼痛，三軍總醫院復健醫學部主治醫師張智雅說，主要發生原因包括肌肉長期過度使用、姿勢不良、受傷或壓力導致肌筋膜張力異常；睡眠不足、壓力過大、缺乏運動或長時間維持相同姿勢者，如上班族、運動員、工人等都是高危險群。

30至60歲最易發生

肌筋膜疼痛的特徵，是肌肉內部出現「激痛點（Trigger Points）」造成局部疼痛，甚至可能引起遠端轉移痛（Referred Pain）。張智雅指出，此種慢性疼痛可能發生於任何年齡層，較常見發生在30至60歲的人身上，尤其是長期使用特定肌肉群的人易產生慢性肌肉疼痛，約30%至85%與MPS有關。

張智雅分享，一名20多歲的電競選手，因為每天需要坐在電腦桌前10至12小時，就診時已有嚴重的「烏龜頸」，伴隨肩頸緊繃、頭痛等，且延伸到手臂和手腕，所幸經過調整姿勢和座椅、每半小時就起身伸展10至15分鐘，兩個月後症狀得到緩解。

5處最常肌筋膜疼痛

最常發生肌筋膜疼痛的部位，包括頸部、肩膀、下背部、臀部及大腿後側等，出現局部痠痛的輕度到可能影響日常生活及睡眠的重度疼痛。引發原因可能是姿勢、脊椎問題、電解質變動等，也可能是荷爾蒙引起，尤其停經後婦女荷爾蒙變化也會伴隨失眠、頭痛等症狀。

很多人出現肩痠痛就會到國術館「喬一下」，不少人因此延誤就醫。張智雅說，曾有病人因肩頸痠痛到國術館喬骨，導致神經被壓傷、手臂抬不起，檢查發現是神經被擠壓，治療6個月才恢復；還有腰部滑脫病人去國術館喬之後癱掉，需要開刀治療，建議民眾還是到醫院接受系統性評估較好。

4類治療方式

常見肌筋膜疼痛治療方式，包括藥物、物理治療、注射治療與儀器治療等。

1.藥物治療：口服消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑，或局部外用藥膏、貼布等，有助暫時舒緩疼痛。

2.物理治療：熱療、電療、徒手治療及筋膜放鬆技巧，可以幫助放鬆緊繃肌群。

3.超音波導引注射治療：利用超音波影像來確定激痛點確切位置，再以不同注射藥劑，如高濃度葡萄糖液、肉毒桿菌素或自體血液高濃度生長因子（PRP）注射療法，達到有效修復並促進組織修復。

4.骨骼肌肉震波治療：利用高能量震波刺激肌筋膜與深層組織，促進血液循環、減少發炎並加速修復，對於頑固的肌筋膜疼痛特別有效。

良好坐姿、適當伸展

張智雅提醒，肌筋膜疼痛症候群還不到疾病的程度，只要維持良好姿勢、適當伸展，很快就能改善甚至根治。適當的伸展運動，如瑜伽、皮拉提斯、肩頸伸展、貓牛式及臀部伸展等，都是很好的保健運動；平常要避免久坐、長時間維持同一姿勢，要定期起身活動、調整坐姿，避免肌肉過度使用或緊繃。

坐姿調整方面，張智雅指出，留意「手有撐、背有靠、腳有踩」等重點，分別是椅子旁邊有把手可以撐著手、腰後臀部區域放靠枕減少壓力、腳踩10至15公分的腳踏墊；姿勢上，腰與大腿、小腿與大腿均呈現90度坐姿。

改善肌筋膜疼痛5運動 1.頸部與肩部伸展：輕輕側彎脖子，伸展上斜方肌，維持20至30秒。 2.胸肌伸展：雙手扶牆，身體前傾，伸展胸部肌肉，改善駝背與肩頸壓力。 3.臀部與下背部伸展：仰臥抱膝運動，可以放鬆下背與臀部，可搭配滾輪、筋膜槍、按摩球。 4.泡沫滾筒按摩：使用泡沫滾筒輕壓肌肉，可幫助放鬆緊繃區域。 5.核心肌群訓練：如平板支撐（Plank），能強化軀幹穩定性，減少肌筋膜疼痛的發生。 （資料來源／張智雅）