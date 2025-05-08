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明晚變天！母親節濕冷雨勢從北往南擴大 周日低溫19度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周末受鋒面影響，全台雨勢從北往南擴大，西半部、宜蘭更要慎防劇烈天氣，溫度也會明顯下降，民眾外出歡慶母親節記得要帶傘，直到下周二才會回溫至30度。聯合報系資料照
周末受鋒面影響，全台雨勢從北往南擴大，西半部、宜蘭更要慎防劇烈天氣，溫度也會明顯下降，民眾外出歡慶母親節記得要帶傘，直到下周二才會回溫至30度。聯合報系資料照

明天天氣更加炎熱，高溫上看36度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明晚中部以北雨勢增加，周末受鋒面影響，全台雨勢從北往南擴大，西半部、宜蘭更要慎防劇烈天氣，溫度也會明顯下降，民眾外出歡慶母親節記得要帶傘，直到下周二才會回溫至30度。

黃恩鴻說，明（9日）清晨恆春半島會有零星降雨，白天各地為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，其中北部、宜花平地及南部山區有雷陣雨，甚至局部大雨機率；晚間鋒面接近，中部以北雨勢增加，有局部短暫陣雨或雷雨，預計影響到周日（11日），雨勢由北往南擴大。

周六（10日）西半部、宜蘭有陣雨或雷雨，山區慎防局部短延時豪雨；周日（11日）母親節當天，南部、東南部、各地山區有局部大雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨。

下周一（12日）南部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部雷陣雨；下周二至下周四（13至15日）環境風場偏東南風，水氣愈來愈多。

下周二（13日）各地多雲到晴，午後山區有零星短暫降雨；下周三（14日）東南部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雷陣雨；下周四（15日）南部、東南部有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴，午後留意短暫雷陣雨。黃恩鴻提醒，下周日（18日）將再迎另一波鋒面。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天環境風場轉為南風，天氣更加炎熱，北部溫度23至34度，中部24至34度，南部27至33度，近山區高溫甚至上看36度，宜花22至31度、台東25至26度？

周六至下周一清晨受鋒面影響，溫度明顯下降，其中，周日北部低溫降至19到24度，中部、花東21至25度，南部23至28度；下周二環境風場轉為東南風，各地高溫又將回升到30度。

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