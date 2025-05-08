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2025東海岸大地藝術節 原始地景打造舞台

中央社／ 台北8日電

今年邁入第11年的東海岸大地藝術節活動將陸續起跑，策展主題為「成為出海口」，以「駐地藝術創作」、「月光．海音樂會」及「藝文平台」3大主軸，東海岸原始地景為舞台打造展演平台。

交通部觀光署今天舉辦東海岸大地藝術節記者會及音樂會，會中正式宣布今年邁入第11屆的東海岸大地藝術節的策展主題為「成為出海口」。

觀光署說，今年藝術節規劃「駐地藝術創作」、「月光．海音樂會」及「藝文平台」3大主軸，要以東海岸原始地景為舞台，打造與自然共生的展演平台。

觀光署表示，今年駐地創作藝術邀請來自匈牙利、目前旅居日本的向鐸（Sandor Zelenak），及台灣在地的藝術家娥冷、魯魯安、伊命．瑪法流，與J工廠&W工坊的林俊德＋高惟維，即日在現地進行駐地創作。

觀光署說，今年規劃6場免費的月光．海音樂會，首場演出在6月底登場，邀請來自日本的大師級音樂人平安隆X東京中央線、大溪地Tamariki Poerani舞團以及2025全球音樂獎金獎得主戴曉君等國內外重量級表演者共襄盛舉。

觀光署表示，其中9月8日將與文化部國立傳統藝術中心台灣音樂館合作，以台灣原住民創作流行音樂發展脈絡為主題，由桑布伊X陳明仁等跨世代原民音樂人登台演出。

2場售票音樂會則預計7月12日及8月9日舉辦，觀光署表示，將邀請董事長樂團、黃宣、?te壞特、鄭宜農ft.ABAO阿爆等實力派歌手，帶來專屬東海岸的音樂饗宴。

觀光署說，藝文平台則從4月迄陸續展開，包括展覽、音樂市集、講座及遊程體驗等。

藝術節 觀光署 音樂會

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