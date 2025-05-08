三隻腳的食蟹獴與巨人 吳明益首度挑戰圖畫故事
作家吳明益首度創作圖畫故事書「三隻腳的食蟹獴與巨人」，將串聯全台獨立書店舉辦巡迴畫展，近期開放預購，5月底正式出版發行。
根據大塊文化發布新聞稿，「三隻腳的食蟹獴與巨人」是吳明益在長篇小說「海風酒店」之後的新作，「海風酒店」描述的是台灣曾經發生過的一段歷史，關於自然環境、生態，在文明過程中的爭扎與犧牲，「三隻腳的食蟹獴與巨人」則描繪更多「萬物皆有靈」的對話。
吳明益在「三隻腳的食蟹獴與巨人」後記中提到，「我個人是一個先有畫面，才有文字的作者，我作品的角色，往往在還沒有性格的時候，就已經住在一個我腦中的畫面裡。」
吳明益在後記中表示，在書寫「海風酒店」期間，寫到「小鷗畫出『三隻腳的食蟹獴與巨人』」的那幾行文字，「我就決定，如果可能的話，要把小說裡提到的那本圖畫書畫出來」。
吳明益也明示，此書首刷版稅將全數捐出，「我畫的每一筆都來自花蓮，理所當然應該成為花蓮海灘上的一枚固執的卵石」。
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