快訊

印巴致命空戰！巴基斯坦擊落5架印度戰機 中國大陸軍工股大漲

2025全球幸福城市 台灣9縣市上榜「台北躋身前10」6都僅1地落選

基隆國民黨部前主委今晚遭收押 罷免涉偽造文書全案已4人

三隻腳的食蟹獴與巨人 吳明益首度挑戰圖畫故事

中央社／ 台北8日電

作家吳明益首度創作圖畫故事書「三隻腳的食蟹獴與巨人」，將串聯全台獨立書店舉辦巡迴畫展，近期開放預購，5月底正式出版發行。

根據大塊文化發布新聞稿，「三隻腳的食蟹獴與巨人」是吳明益在長篇小說「海風酒店」之後的新作，「海風酒店」描述的是台灣曾經發生過的一段歷史，關於自然環境、生態，在文明過程中的爭扎與犧牲，「三隻腳的食蟹獴與巨人」則描繪更多「萬物皆有靈」的對話。

吳明益在「三隻腳的食蟹獴與巨人」後記中提到，「我個人是一個先有畫面，才有文字的作者，我作品的角色，往往在還沒有性格的時候，就已經住在一個我腦中的畫面裡。」

吳明益在後記中表示，在書寫「海風酒店」期間，寫到「小鷗畫出『三隻腳的食蟹獴與巨人』」的那幾行文字，「我就決定，如果可能的話，要把小說裡提到的那本圖畫書畫出來」。

吳明益也明示，此書首刷版稅將全數捐出，「我畫的每一筆都來自花蓮，理所當然應該成為花蓮海灘上的一枚固執的卵石」。

吳明益 花蓮 酒店

延伸閱讀

花蓮吉安韭菜缺工減產 農改場開發機械助特色產業

花蓮社福館補強將施工 館內單位遷出民眾憂服務中斷

安置花蓮403震後災民 紅十字會中繼屋今動工還包家具家電

花蓮男巷弄會車狹路相逢竟遭亮槍逼退 報警逮2人

相關新聞

他雨天開車少做1動作「挨罰1200元」 警也搖頭：法規太刁鑽

台灣被稱為「交通地獄」，一名網友日前在PTT發文，分享自己下雨天開車，卻收到1200元罰單的故事。他原以為是變換車道未打方向燈才遭舉發，實際到警局調閱影片後才得知，違規原因竟是「雨天未依規定開啟頭燈」，令他不禁無奈喊：「當時天色明明很明亮」。

過半成年人膽固醇太高！醫揭「10大觀念」破迷思：奶油蛋糕比滷肉飯更不健康

生活在美食遍地的台灣，面對高膽固醇的挑戰幾乎是全民課題。

明晚變天！母親節濕冷雨勢從北往南擴大 周日低溫19度

明天天氣更加炎熱，高溫上看36度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明晚中部以北雨勢增加，周末受鋒面影響，全台雨勢從北往南擴大...

酒精「一級致癌物」易攻擊基因 49%國人喝酒臉紅更危險

乙醛是一種化學物，已被世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為一級致癌物，許多文獻報告，喝酒會引發癌症。台灣酒精不耐症...

印巴衝突關閉領空 長榮「南移歐洲航線」飛行時間增加

印巴衝突讓巴基斯坦關閉全國空域48小時，導致我國籍航空在內的亞洲多家航空公司調整往返歐洲航班路線或取消航班。長榮航空總經...

財神爺還沒來…威力彩頭獎連21槓 下期獎金上看5.2億元

威力彩第114037期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、31、08、37、05、09，第二區中獎號碼為01號；派彩結果，頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。