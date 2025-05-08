攜手監理所強化駕駛安全 台灣順豐分享實例、預防事故

台灣順豐今（8）日與台北市區監理所合辦交通安全業務交流講座，針對職業駕駛人交通安全及違規改善展開交流，台北市區監理所所長戴邦芳表示，在交通繁忙的台北市，營業車輛面臨更高風險，希望透過與業者合作，落實路口禮讓行人等政策，共同朝2050年道路交通事故零死亡目標努力。

台灣順豐總經理潘逸俊指出，職業駕駛人肩負貨物準時送達與行車安全的雙重責任，公司每年定期舉辦安全教育，並主動提供交通違規改善計畫給監理機關，目前已逐步展現成效。

戴邦芳指出，台北市區監理所目前管理汽車貨運三業共720家業者，營業車輛達2萬9935輛，未來將透過EIS管理機制進行風險因子分析，強化駕駛行為管理。她說，台灣順豐主動與監理機關合作、回報改善計畫，是公私協力的典範。

除行車安全教育外，台灣順豐也持續投入偏鄉交通公益，自2020年起連續五年捐助連江縣「幸福巴士」計畫，每年捐贈20萬元作為營運補貼。潘逸俊表示，幸福巴士自2023年營運以來已服務超過3萬人次，未來公司將持續在企業社會責任上努力，擴大對社會的正向影響力。