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印巴衝突關閉領空 長榮「南移歐洲航線」飛行時間增加

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空總經理孫嘉明今表示，目前因應措施是將航道往南移，歐洲直飛航班飛行時間約會增加20至30分鐘，預計要到明天清晨2、3點才會確定後續（領空）是否開放。圖／機場公司提供
長榮航空總經理孫嘉明今表示，目前因應措施是將航道往南移，歐洲直飛航班飛行時間約會增加20至30分鐘，預計要到明天清晨2、3點才會確定後續（領空）是否開放。圖／機場公司提供

印巴衝突讓巴基斯坦關閉全國空域48小時，導致我國籍航空在內的亞洲多家航空公司調整往返歐洲航班路線或取消航班。長榮航空總經理孫嘉明今表示，目前因應措施是將航道往南移，歐洲直飛航班飛行時間約會增加20至30分鐘，預計要到明天清晨2、3點才會確定後續（領空）是否開放。

根據桃園機場公司統計，受印巴衝突影響，5月6、7日總計13班飛往歐洲航班受影響，其中有3班次取消、2班更改航路、8班轉降。

孫嘉明指出，華航因有航班取消所以牽涉退改票，長榮航空歐洲航班均維持正常，沒有旅客取消狀況。此次巴基斯坦領空關閉，預計要到明天清晨2、3點才會確定後續（領空）是否開放，目前的因應措施是將航道往南移，以歐洲直飛航班來看，約增加20至30分鐘飛行時間，對旅客影響不大。

華航公告，往返歐洲航班受印巴衝突影響退改票作業辦法，適用於搭乘華航、華信航空航班，受印巴衝突影響致往返歐洲航班取消或異動時間2小時以上，且搭乘日期落於5月6日（含）後的航班。其中，退費可免收退票手續費，相關優選座位及預購行李也可全額退費。

針對改票部分，華航指出，機票效期內可改訂華航、華信相同訂位艙等及行程的其他日期自營航班，免收票價差、稅金差、訂位服務費價差、改票手續費（含代改票服務費），但僅限一次。另外，若不符合上述更改辦法而產生的票價差、稅金差需由旅客自付，但可免收訂位服務費價差及改票手續費，且僅限一次。

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