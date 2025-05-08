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彰基慶祝護師節 「護理故事箱」特展今開展

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫學中心今天舉辦2025國際護師節系列活動，以「有護理師才有未來」為主軸，展現護理專業與溫度。圖／彰基提供
彰基醫學中心今天舉辦2025國際護師節系列活動，以「有護理師才有未來」為主軸，展現護理專業與溫度。圖／彰基提供

彰基醫學中心今天舉辦國際護師節慶祝活動，內科護師創意設計主題融合「白衣天使」與「AI機器人」的主題，以電路羽翼象徵人機共融，傳達未來智慧醫療中，護理專業與科技同行的願景，令人印象深刻。

「護理故事箱」特展也在今天開幕，展覽主題為「生命之光：愛、關懷與堅持」，結合彰基文史博物館與多個臨床單位共同策展，呈現護理師在精神科、手術室、兒童醫院、居家照護等第一線場域的真實故事。展期自5月8日至23日，分別於總院10樓禮拜堂走廊與1樓大廳展出，開放民眾參觀。

今天的慶祝活動，表揚服務年資滿5至40年的護理人員，依年資贈送馬克杯、保溫瓶、專屬人像公仔與黃金紀念幣等，5月12日舉辦霜淇淋快閃活動，為辛勞的護理師送上甜蜜驚喜。

出席活動的彰化市長林世賢祝賀護師節及母親節快樂，並表示將持續向中央政府反映醫療機構在人力與護病比等結構性問題，協助改善整體照護環境。彰化縣衛生局長葉彥伯則感謝院方對護理同仁的支持，強調「用心護理」的價值值得社會尊敬與肯定。

彰基董事長兵政隆牧師在致詞中，期勉團隊持續同心協力、共創佳績。

彰基總院長陳穆寬表示，護理師是醫療體系中不可或缺的靈魂人物，每一位護理師的努力與付出，都值得被珍惜與尊敬。病人的身心靈能獲得妥善照護，正是因為他們在臨床第一線堅守崗位。」他強調，彰基將持續配合國家政策，打造友善職場環境，致力成為全國護理典範。

護理部主任李雅文表示，將持續營造優質工作環境，吸引更多社會新鮮人投入護理行列；服務滿25年的護理師周明慧則開心分享，收到專屬訂製人像公仔，感受到院方的用心與溫暖。

彰基醫學中心今天舉辦2025國際護師節系列活動，總院長陳穆寬（左2）表示，護理師是醫療體系中不可或缺的靈魂人物，每一位護理師的努力與付出，都值得被珍惜與尊敬。圖／彰基提供
彰基醫學中心今天舉辦2025國際護師節系列活動，總院長陳穆寬（左2）表示，護理師是醫療體系中不可或缺的靈魂人物，每一位護理師的努力與付出，都值得被珍惜與尊敬。圖／彰基提供
彰基醫學中心今天舉辦2025國際護師節系列活動，以「有護理師才有未來」為主軸，展現護理專業與溫度。圖／彰基提供
彰基醫學中心今天舉辦2025國際護師節系列活動，以「有護理師才有未來」為主軸，展現護理專業與溫度。圖／彰基提供

彰化 護理師 醫學中心

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