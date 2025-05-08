奇異果太低調？營養師曝「6大好處」：整顆吃最有效

外表樸實、表皮帶毛的奇異果，常被忽略在水果排行之外。但近年來，這顆「小而強大」的水果逐漸受到營養師青睞，不只富含維生素C與膳食纖維，還內含特殊酵素，有助改善腸胃、增強免疫、甚至幫助睡眠。

根據英國「每日郵報」報導，國外營養平台Muscle Booster專家庫科（Nicolle Cucco）分析，奇異果具備以下六大保健效益：

1. 幫助消化

奇異果含有「奇異酵素」（actinidin），有助分解蛋白質、促進消化。庫科指出，若能連皮食用，效果更佳。「毛茸茸的外皮其實不難入口，反而增加了膳食纖維攝取，對腸胃蠕動與排便順暢很有幫助。」

2. 改善睡眠

奇異果是少數天然含有「血清素」的水果之一，有助調節睡眠節律。部分研究顯示，睡前一小時吃一顆奇異果，有助入睡更快、睡得更沉。

3. 促進膠原蛋白、養出好膚質

富含維生素C與抗氧化物的奇異果，有助促進膠原蛋白合成，對抗自由基、延緩肌膚老化，維持肌膚彈性與光澤。

4. 增強免疫力

「一顆奇異果就能提供超過100%成人每日所需的維生素C。」庫科表示，這使得奇異果成為提升免疫、防感冒的天然選擇。

5. 保護心血管健康

奇異果富含鉀與膳食纖維，有助穩定血壓、降低壞膽固醇。對於預防心血管疾病有正面幫助。

6. 有助體重管理

低熱量、高纖維的特性，讓奇異果成為理想的點心選擇。「能延長飽足感，減少進食慾望，是控制體重的好幫手。」

庫科也提醒，許多人習慣削皮食用，反而錯失營養關鍵。「奇異果外皮含有豐富的抗氧化物與纖維，其實口感類似桃子，嘗試接受後會發現一點也不難入口。」此外，奇異果自然含糖，消化快，是運動前的天然能量補給，運動後搭配其抗發炎特性，也有於恢復體能。