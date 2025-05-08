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酒精「一級致癌物」易攻擊基因 49%國人喝酒臉紅更危險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
亞洲人的體質缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），無法正常代謝酒精轉化成的乙醛，容易一喝酒就臉紅。本報資料照片
亞洲人的體質缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），無法正常代謝酒精轉化成的乙醛，容易一喝酒就臉紅。本報資料照片

乙醛是一種化學物，已被世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為一級致癌物，許多文獻報告，喝酒會引發癌症。台灣酒精不耐症衞教協會理事長陳恒德表示，別再以為小酌一杯沒關係，酒精進入人體後，代謝過程會產生有害物質，容易攻擊身體基因，可能啟動致癌機制。

陳恒德說，不論喝多喝少，都有機會讓免疫系統受到損害，雖然衛福部發表的「每日飲酒酒精標準量」指出，成年男性飲酒不超過2單位、成年女性不超過1單位，但是亞洲人的體質缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），無法正常代謝酒精轉化成的乙醛，一喝酒就臉紅、心跳加快。

陳恒德強調，缺乏ALDH2是一種先天的基因缺陷，又稱為「酒精不耐症」，而台灣人的這種基因特性比例更高，高達49%，只要一喝酒就暴露在致癌風險下。國人聞癌色變，根據數字分析，歐美國家平均每25位癌症病患就有一位是飲酒引起，國人則是每10位癌症病患就有一位是飲酒所致，高出2.5倍。

除了致癌，酒精也跟罹患心血管疾病與腎臟病有高度相關，長期過度飲用，更會造成腦神經及認知功能受損，引起失智症。「酒精會刺激腎臟，加速代謝和排尿，是引發慢性腎臟病的高風險因子。」陳恒德說，酒精對身體的影響是全面性的，久了對酒精產生成癮性，造成身心危害。

台灣酒精不耐症衛教協會自2019年倡議制訂5月9日為「台灣無酒日」的認知衛教日，提醒民眾酒精使用所引起的各種疾病和癌症是可以預防，這也突顯改變生活飲食習慣、避免飲酒、衞教宣導和酒精代謝基因篩檢的重要性。

「酒精會引起各種疾病，包括肝炎、肝硬化、胰臟炎、心血管疾病、失智、肺結核及口腔癌、咽喉癌、食道癌、胃癌、肝癌、大腸直腸等常見消化道癌症，以及女性乳癌。」陳恒德說，健康台灣的政策目標在2030年台灣癌症的死亡能減少三分之一，應該也要納入飲酒宣導，降低致癌因子。

若有飲酒困擾甚至有酒精成癮現象，陳恒德提醒，衛福部推動「酒癮治療費用補助」，自願到酒癮治療機構接受成癮治療者，每人每年最高可申請酒癮治療費用補助4萬元。包括馬偕紀念醫院成立的首家「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，或至全台灣138家指定酒癮治療機構，尋求專業協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

癌症 酒精

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