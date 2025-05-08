葉黃素吃對了嗎？醫曝常見迷思：眼睛模糊恐補錯方向

許多民眾注重眼睛保健，習慣補充葉黃素、B群或益生菌等營養品，但醫師提醒，若補錯方向，不僅無助改善，甚至可能延誤真正需要處理的問題。

家醫科醫師陳欣湄日前在臉書粉專發文，分享自己在門診中常見病患詢問：「醫師，我這樣吃對嗎？」她指出，民眾對於葉黃素的印象多停留在「護眼」二字，卻忽略了眼疾類型多元，所需營養素也不盡相同。

陳醫師舉例，有患者自述已補充葉黃素半年，但眼睛仍感模糊不適。經評估後發現，患者的問題並非來自黃斑部，而是其他眼疾所致，透過調整營養攝取方向後，症狀明顯改善。

「與其盲目補充，不如先弄清楚自己想改善的是哪一類眼睛問題。」因此，葉黃素雖對黃斑部病變有幫助，但若是乾眼症或白內障，所需營養素就不同。常見眼疾對應營養補充如下：

黃斑部病變

首選補充：葉黃素、玉米黃質

可輔助攝取：維生素C、E、鋅

建議來源：胡蘿蔔、番茄、地瓜等含β-胡蘿蔔素的天然食物

乾眼症

可補充：魚油、維生素D（血中濃度建議達50ng/ml以上）

基礎調理：益生菌

輔助成分：花青素、多酚類營養素

（※乾眼症適合補魚油，但黃斑部病變則不建議）

陳醫師強調，眼睛問題應先由眼科檢查診斷，了解病因後再選擇適當營養品輔助，效果才會明顯。「保健品不能亂吃，也不能聽朋友推薦什麼就買什麼。」她也提醒民眾，健康管理仍需建立在「正確知識」上，才能避免不必要的支出與誤解，達到真正的保健效果。