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1人服務逾10個案 長照3.0將採照服員分級制充實人力

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部表示，長照3.0將採照服員分級制度，吸引中高齡民眾投入，同時改善薪資，並引進輔具，減輕人力負擔。示意圖／本報資料照片
衛福部表示，長照3.0將採照服員分級制度，吸引中高齡民眾投入，同時改善薪資，並引進輔具，減輕人力負擔。示意圖／本報資料照片

衛福部今年3月中旬啟動長照3.0規畫，預計於2026年上路。不過，國內面臨照服員人力不足問題。立委林月琴指出，2023年平均每位照服員須服務10.8位個案，已超過合理上限。對此，衛福部表示，長照3.0將採照服員分級制度，吸引中高齡民眾投入，同時改善薪資，並引進輔具，減輕人力負擔。

林月琴指出，即使照服員人數與薪資提升，但國內逾75萬人口有照服員需求，現有人力仍不足，尤其住宿式服務機構人力問題更嚴峻，政府若不提出具體人力政策，長照3.0訂出再多創新服務項目，增加適用民眾類型，最終恐無法實現。

對此，衛福部次長呂建德表示，長照3.0將採照服員分級制度。衛福部書面報告指出，將鼓勵居家服務單位實施照服員「分級派工」，研議將部分工時人力納入機構人力計算標準，放寬中階技術人力得進入小規模多機能長照據點從事夜間照顧，及在團體家屋服務。

衛福部長照司長祝健芳表示，衛福部就以建議地方政府及民間團體依照服員能力派案，長照3.0將設計分級機制，服務項目區分身體照顧及非身體照顧，身體照顧是指為長輩沐浴等，相對耗費體力服務項目，非身體照顧則包括陪伴、協助購物、送餐等項目。藉由區分服務項目，降低居服員任職體力門檻，鼓勵中高齡民眾加入，充實人力。

另外，林月琴表示，近期辦公室接獲陳情，一位罹患成骨不全症的朋友通過身心障礙鑑定（ICF），卻無法通過照顧管理評估量表（CMS）評估，一位身心障礙者，符合長照服務與身障服務資格，兩套系統評估結果卻有極大落差，衛福部應設法整合，或發展評估結果轉譯機制，減少民眾重複評估，並縮短評估結果落差。

祝健芳表示，身障鑑定面向多元，包括就學、就業、就醫、就養等，需考量發展需求，以成骨不全症個案為例，病人可能在兒童時期發病，也可能成年才發病，隨病程變化，若病人逐漸失能，符合相關評估規範，即可使用長照資源，此前可以使用身障相關資源。

人力 照服員 長照

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