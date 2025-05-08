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立委陳瑩關心綠島衛生所醫師短缺問題 衛福部允諾持續支援

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

上個月（23日），立委陳瑩與莊瑞雄於立法院質詢時指出，台東馬偕醫院透過IDS計畫支援綠島衛生所的一名醫師即將離任，屆時綠島僅剩兩名醫師，將大幅增加現有醫師的工作負擔。對此，衛福部當時允諾將於兩周內提出應變方案。今天立委陳瑩、莊瑞雄與王正旭共同與衛福部長邱泰源協調此事，最終獲得具體結果：台東馬偕醫院允諾將持續支援綠島醫師人力。未來亦將研議綠島與蘭嶼醫療人力採取區域聯盟模式，以提升離島地區的醫療穩定與資源彈性。

綠島衛生所三位編制醫師長期缺額一人，靠台東馬偕以IDS支援計畫支應醫師輪班，立委陳瑩二周前預警，台東馬偕醫師人力不足的情況下，恐無法繼續協助綠島醫師人力，屆時綠島衛生所剩二位醫師服務。陳瑩感謝持續守護綠島居民健康的衛生所醫護團隊，同時表示，對於願意為偏鄉離島奉獻的醫師而言，政府不應讓他們負擔過度工時的身心壓力，政府應該規劃具前瞻性且永續的醫療人力政策。

資源誘因須直接反映醫護身上

綠島居住人口達4千多人以外，旅遊旺季單月人數達4萬人，衛生所承擔醫療服務的業務繁重。立委陳瑩表示，除公費生縮短服務期限誘因外，衛福部必須深入縝密的思考，投入的資源或增加的誘因，須確保可以直接反映在醫護人員身上，此舉不僅是吸引人才，對於目前堅守偏鄉離島的醫護人員而言，這也是最基本的回饋與應有補償，才能讓島上醫護人員長期留任並持續服務。

偏鄉與離島醫療人力統合與調度

針對偏鄉與離島地區長期面臨醫療人力不足的問題，台東馬偕醫院所提出的構想，將綠島與蘭嶼醫師人力納入區域聯盟模式，整合公費生服務計畫與整合式醫療照護計畫（IDS），使公費醫師的執業與留任效益最大化。陳瑩表示，衛福部應建立統合性的人力調度機制，推估短、中、長期人力需求變化，提早規劃與因應。

綠島 醫師 醫護人員

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