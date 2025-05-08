營養師揭「洋蔥精華部位」 抗發炎還可增強免疫力

隨著流感與新冠病毒再度來襲，如何提升自身防禦力成為不少民眾關心的話題。營養師指出，日常飲食中若能適量補充「蔥、蒜、洋蔥」三大植化素來源，有助抗氧化、抗發炎與增強免疫的功能。

營養師薛曉晶日前在臉書粉專發文，提到洋蔥含有豐富的槲皮素，是極強的天然抗氧化劑，尤其外層乾皮含量最高，清洗後可一同入菜煮湯，增加營養攝取。她建議可每日攝取半顆至一顆洋蔥（約100克）、1至2根青蔥，搭配1至2瓣切碎靜置10分鐘的大蒜，做為日常保健的基礎。

若出現感冒症狀或正在恢復期，也能透過一道家常「蔥蔥雞湯」補充營養。食材簡單，僅需洋蔥、蔥、大蒜、雞骨架與玉米筍，加水蓋過食材後放入鹽與少量米酒，使用萬用鍋高壓14分鐘即可。湯頭清爽，可作為煮粥、煮麵基底，適合食慾不佳時增加蛋白質的攝取。

蔥蒜類中的大蒜素與槲皮素，能活化自然殺手細胞、抑制病毒複製。研究指出，對流感與新冠病毒具一定預防效果。不過她也提醒，胃敏感者應避免空腹食用生蒜，若正服用抗凝血藥物者，也不宜攝取過量。腸胃易不適者則可改以熟食方式攝取，較溫和又保健。