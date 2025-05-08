長榮航空馬拉松即將開跑　參賽再抽機票、酒店住宿券

長榮航空馬拉松將於2025年10月26日在台北總統府前廣場盛大開跑，今天記者會於張榮發基金會隆重舉行，長榮航空總經理孫嘉明親自出席，並與交通部觀光署組長黃易成、台北市政府體育局專門委員呂生源、中華民國路跑協會理事長郭國雄及中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽等貴賓共同啟動本屆賽事，誠摯邀請全球跑者齊聚台北，一同用雙腳丈量世界的距離。

今年賽事總計開放24000個名額，包含全程馬拉松（42.195公里）、半程馬拉松（21.0975公里）、10公里路跑及3公里休閒組。報名已於5月8日下午5點正式啟動。

長榮航空總經理孫嘉明表示今年賽事正式更名為「長榮航空馬拉松」，由原先的「長榮航空城市觀光馬拉松」進一步升級，延續探索城市的精神，並強化跑者對長榮航空品牌的認同感。

孫嘉明指出，這場活動不再僅僅是城市探索與自我挑戰的平台，更是長榮航空旗艦等級的代表性體育盛事。啟動儀式結合「航空」與「跑步」兩大元素，象徵著每一位跑者從台北出發，用腳步環遊世界。

本賽事為台灣少數通過國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）賽道認證的專業級賽事。為協助跑者於國際水準的場地中突破自我表現，長榮航空懂跑部推出的「懂跑訓練班」再度加開，由吳信和、李智群、陳盛琦、陳彥霖及陳雅芬等五位教練領軍，於雙北、桃園及新竹提供全馬、半馬與10公里等不同級別的專業訓練課程。跑者可透過參加訓練班提升競技實力，也可加入「長榮航空懂跑部」粉絲專頁，隨時掌握賽事與訓練新知。

除了賽事本身，長榮航空也持續推動「幼苗計畫－校園深耕巡迴」，自2023年起已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投與澎湖等地，累計近千位青少年參與。今年首站於2月抵達花蓮，預計暑假前將前進馬祖。計畫由直營旅行社長汎假期共同參與，並由專業教練團隊帶領學生進行暖身操、體能訓練與團隊競賽，希望透過專業引導，為偏鄉學生播下體育夢想的種子。

長榮航空長期投入公益，並於賽事中持續展現企業社會責任。自2019年起透過張榮發基金會媒合，邀請花蓮信望愛少年學園學生免費參賽。今年在花蓮場次觀察到部分學生運動裝備不足的情形後，長榮航空攜手Trinfinity Sports與NIKE Social Community Impact計畫，共同捐贈專業跑鞋，讓孩子們能以更完善的裝備挑戰自我。這份關懷也擴及去年參與南投場的阿尼色弗兒童之家，將公益延續至更多需要幫助的孩子身上。

同時，長榮航空持續推動「讓我伴你飛」兒童早療支持計畫，今年再度提撥報名費120萬元，分別捐贈予伊甸基金會與心路基金會，實踐企業永續發展理念。支持台灣體育發展方面，長榮航空亦是許多國手前往海外征戰不可或缺的力量。

馬拉松代言人周庭印在記者會上感性表示長榮航空的支持讓他在每一次出賽前都能安穩出發，安心備戰。他也呼籲跑者們一起感受路跑魅力，10月26日台北見！

為回饋參賽者支持，今年活動也推出眾多好康與抽獎好禮。不論參加哪一組別，跑者每完成1公里即可獲得100哩無限萬哩遊哩程，最高可累積4,200哩。抽獎獎品包含歐美澳與亞洲不限航點的長榮國際線機票10張、立榮航空國內線機票20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券、長榮酒店旗下新品牌「采寓」的住宿券，以及長榮機票折扣碼與樂e購專館八折等多項優惠。