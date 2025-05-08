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跨血型捐腎！免疫療法助弟救姊 10年來腎功能正常

中央社／ 台中8日電
因病導致腎衰竭的謝小姐（中）在台中榮總透過免疫抑制療法接受不同血型的弟弟捐贈活體腎臟，術後至今已逾10年腎臟功能皆正常，8日她現身台中榮總，和副院長吳杰亮（左）、腎臟科主任游棟閔（右）同慶。中央社 中央通訊社
因病導致腎衰竭的謝小姐（中）在台中榮總透過免疫抑制療法接受不同血型的弟弟捐贈活體腎臟，術後至今已逾10年腎臟功能皆正常，8日她現身台中榮總，和副院長吳杰亮（左）、腎臟科主任游棟閔（右）同慶。中央社 中央通訊社

47歲謝小姐10年前獲雙胞胎弟弟捐腎，姊弟血型不同，台中榮總以免疫抑制療法完成活體腎臟移植，術後至今她腎功能正常，今天分享養腎秘訣，遵照醫囑用藥，維持穩定心情及作息。

台中榮民總醫院今天發布新聞稿，謝小姐在25歲懷孕時檢出蛋白尿，2年後懷二寶時再度檢出蛋白尿，轉至腎臟科確診局部節段性腎絲球硬化症（FocalSegmental Glomerulosclerosis, FSGS），追蹤治療8年後腎功能仍惡化須透析。

家人考量小孩年幼需照料，弟弟同意捐腎給她，但姊弟血型不同，謝小姐B型，弟弟A型。台中榮總醫療團隊以免疫抑制療法完成不同血型的活體腎臟移植。術後至今10年7個月，謝小姐腎功能正常。

台中榮總腎臟科主任游棟閔指出，原發性局部節段性腎絲球硬化症是年輕人腎殺手，好發於青少年至40歲，病程惡化快速，病患確診時即需透析救命，多發性病因可能與體質、遺傳有關。臨床曾見青少年感冒後罹病，他推測謝小姐不排除是因個人免疫問題或懷孕誘發疾病。

為讓末期腎病患有更多換腎機會，醫療發展出不同血型的活體腎臟移植技術。病患在術前先經血漿置換術、施打免疫抑制劑及凝血功能監測，過濾血液中對捐贈者血型有敵意抗體，防止免疫系統攻擊新腎臟，術後持續服用抗排斥藥，維持腎功能穩定。

游棟閔解釋，血型相同腎臟移植平均存活年限15年，但不同血型移植腎患者免疫力較弱，排斥和感染風險較高，不同血型移植腎使用逾10年實屬不易，達到國際水準。

台中榮總 腎功能 腎臟 血型

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