跨血型捐腎！免疫療法助弟救姊 10年來腎功能正常
47歲謝小姐10年前獲雙胞胎弟弟捐腎，姊弟血型不同，台中榮總以免疫抑制療法完成活體腎臟移植，術後至今她腎功能正常，今天分享養腎秘訣，遵照醫囑用藥，維持穩定心情及作息。
台中榮民總醫院今天發布新聞稿，謝小姐在25歲懷孕時檢出蛋白尿，2年後懷二寶時再度檢出蛋白尿，轉至腎臟科確診局部節段性腎絲球硬化症（FocalSegmental Glomerulosclerosis, FSGS），追蹤治療8年後腎功能仍惡化須透析。
家人考量小孩年幼需照料，弟弟同意捐腎給她，但姊弟血型不同，謝小姐B型，弟弟A型。台中榮總醫療團隊以免疫抑制療法完成不同血型的活體腎臟移植。術後至今10年7個月，謝小姐腎功能正常。
台中榮總腎臟科主任游棟閔指出，原發性局部節段性腎絲球硬化症是年輕人腎殺手，好發於青少年至40歲，病程惡化快速，病患確診時即需透析救命，多發性病因可能與體質、遺傳有關。臨床曾見青少年感冒後罹病，他推測謝小姐不排除是因個人免疫問題或懷孕誘發疾病。
為讓末期腎病患有更多換腎機會，醫療發展出不同血型的活體腎臟移植技術。病患在術前先經血漿置換術、施打免疫抑制劑及凝血功能監測，過濾血液中對捐贈者血型有敵意抗體，防止免疫系統攻擊新腎臟，術後持續服用抗排斥藥，維持腎功能穩定。
游棟閔解釋，血型相同腎臟移植平均存活年限15年，但不同血型移植腎患者免疫力較弱，排斥和感染風險較高，不同血型移植腎使用逾10年實屬不易，達到國際水準。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言