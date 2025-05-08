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2.4萬名額！長榮馬拉松報名開跑 參賽者還能抽30張機票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空馬拉松今(8)日舉辦宣告報名記者會，由長榮航空孫嘉明總經理(中)、交通部觀光署黃易成組長(左二)、臺北市政府體育局呂生源專門委員(右二)、中華民國路跑協會郭國雄理事長(左一)、中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽名譽理事長(右一)共同主持啟動儀式。圖／長榮航空提供
長榮航空馬拉松今(8)日舉辦宣告報名記者會，由長榮航空孫嘉明總經理(中)、交通部觀光署黃易成組長(左二)、臺北市政府體育局呂生源專門委員(右二)、中華民國路跑協會郭國雄理事長(左一)、中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽名譽理事長(右一)共同主持啟動儀式。圖／長榮航空提供

長榮航空馬拉松將於10月26日於總統府前盛大開跑，賽程組別包含全馬、半馬、10公里及3公里，今下午5時開放報名，總計2.4萬個名額。長榮航空表示，為鼓勵跑者踴躍報名，參賽者不限組別就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4200哩，還有機會抽10張歐美澳及亞洲區國際線不限航點機票、立榮航空國內線20張機票。

長榮航空總經理孫嘉明表示，去年今年「長榮航空城市觀光馬拉松」吸引約40個國家的跑者來台參賽，今年正式更名為「長榮航空馬拉松」，延伸過去以城市觀光為主軸精神，進一步強化跑者對長榮航空的連結。

孫嘉明指出，長榮航空馬拉松以成為世界級的專業賽事為目標，是台灣少數獲得國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）賽道認證賽事，為了讓跑者能在國際級賽場上挑戰自我，「長榮航空懂跑部」推出的「懂跑訓練班」，今年號召吳信和、李智群、陳盛琦、陳彥霖及陳雅芬5位教練，將分別於雙北、桃園、新竹，提供10公里、半程及全程馬拉松課程，讓跑者突破個人最佳成績。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」。長榮航空表示，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可拿4200哩。同時準備抽獎好禮，包含歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張、長汎假期5萬元旅遊抵用券、長榮酒店推出的新品牌「采寓」住宿券，還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等優惠。

「長榮航空世界跑」也與雄獅旅遊、東南旅遊等旅行社共同合作，精選國外知名賽事，根據不同的城市，如柏林的經典世界級賽道或富士山下的紅葉之路，為跑者量身打造團體旅遊或自由行的路跑產品，讓跑者可以搭乘長榮航空安心出國比賽，同時也能更輕鬆挑戰世界各大馬拉松賽事。

長榮航空自2019年起透過張榮發基金會媒合，持續邀請花蓮信望愛少年學園學生免費參賽，今年於幼苗計畫-校園深耕巡迴的花蓮站發現學生們裝備取得較為困難，長榮航空攜手Trinfinity Sports與NIKE Social Community Impact計畫捐贈專業運動鞋，讓學生在今年賽事中就能穿上勇敢追夢。

另外，長榮航空自2018年舉辦首屆城市觀光馬拉松至今，每年皆提撥部分報名費捐贈給社福單位，今年再次結合長榮航空的「讓我伴你飛」兒童早療支持計畫，將120萬捐贈伊甸基金會與心路基金會，持續推動企業永續發展。

長榮航空馬拉松代言人周庭印說，長榮航空多年來的支持，是他每次前往海外比賽穩定的力量，安全舒適的搭乘體驗讓他可以專心準備賽事。台灣很多有潛力的孩子在成長、訓練過程常因物資缺乏而放棄，感謝長榮航空協助台灣孩童逐夢，做孩子們最大的後盾。

長榮航空馬拉松將於10月26日於總統府前盛大開跑，賽程組別包含全馬、半馬、10公里及3公里，今下午5時開放報名，總計2.4萬個名額。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空馬拉松將於10月26日於總統府前盛大開跑，賽程組別包含全馬、半馬、10公里及3公里，今下午5時開放報名，總計2.4萬個名額。記者胡瑞玲／攝影
長榮空廚為全馬跑者設計專屬完賽餐盒，添加高蛋白及富含膳食纖維的食材，提供全跑馬者運動後的營養補充。圖／長榮航空提供
長榮空廚為全馬跑者設計專屬完賽餐盒，添加高蛋白及富含膳食纖維的食材，提供全跑馬者運動後的營養補充。圖／長榮航空提供

機票 長榮 馬拉松

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