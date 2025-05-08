他雨天開車少做1動作「挨罰1200元」 警也搖頭：法規太刁鑽

台灣被稱為「交通地獄」，一名網友日前在PTT發文，分享自己下雨天開車，卻收到1200元罰單的故事。他原以為是變換車道未打方向燈才遭舉發，實際到警局調閱影片後才得知，違規原因竟是「雨天未依規定開啟頭燈」，令他不禁無奈喊「當時天色明明很明亮」。

原PO在PTT發文指出，事發當時是下午兩點，外面下著小雨，他車齡15年的老車並無日行燈及自動頭燈，但當時的天色明亮，就算是有自動頭燈功能的車子，也不一定會被觸發點燈功能。而原PO也因為雨天駕車未開燈，依據道路交通安全規則第109條規定，遭處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

他表示，自己一到警局就被旁邊的員警開玩笑說，「你遇到噗囉欸（Pro）啦」、「這個是職業檢舉人啦」、「這法條很刁鑽啦」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「這個真的很常有人檢舉」、「警察只管本案證據有沒有達到標準，在邊緣地帶的承辦可能就幫你用一些理由不罰，但也可以罰」、「全時段開燈就好」、「開車習慣差，趕快改進就好」、「不過小雨就檢舉的確過頭了」。