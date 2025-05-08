三招「不執著」練習舒緩人生 不再裝模作樣過日子

編按：為什麼覺得日子每天過得很累？ 老是對每句話都放在心上，怎麼可能不感到疲乏？生活不需要一直裝堅強，也不需要過度反應。 放下不是逃避，是不浪費能量在無謂的人事物上；懂得適時放鬆休息，也是對自己溫柔以待的開始。 三招「不執著」練習舒緩人生，別對每件事都有反應！ (整理／Orion)

【愈著急愈需要休息─ 小歇一下，可提昇工作品質 】

能幹的人懂得「適時放空」。

有些公司設有員工可自由使用的樓層，當感到疲倦時，可以到那裡短暫休息。一天安排兩三次的小歇時間，更能夠提昇工作效率。

儘管情況因人而異，一般來說，專注力和耐力通常都難以持久。工作的時間愈長，處理的速度就愈慢，工作品質也會下降。

「我沒日沒夜的工作，卻還是做不完」、「花了很多時間，仍然沒有半點成果」像這種時候，問題可能就是「缺乏適度休息」。

急著做出結果時，人往往想著：「沒有那個閒工夫休息！」事實上，這想法錯了。適度的休息五分鐘、十分鐘，能讓自己重新恢復精神，提高工作效能和品質，還能從一時的低潮情緒中復原。

千萬不要持續專注在工作上，偶而也要安排「放空發呆」的小憩時間。

【生氣就輸了─ 即使生氣，也不與無禮的人爭執 】

成為「右耳進， 左耳出」、不輕易生氣的聰明人。

道人是非、讓人瞧不起、被雞蛋裡挑骨頭、聽到別人說話沒禮貌時，不免會想動怒，自尊心也會受傷，不解自己為什麼要被人如此貶低。如果覺得對方太不講理，就會忍不住想要回嘴埋怨，有時甚至演變成爭論或打架。

儘管如此，還是要學習不動氣。即使很困難，但「右耳進，左耳出」才是聰明人的做法。

原因一，是做出失禮、不合宜舉動的當事人，往往沒有自知之明；與這種人相爭，只是徒勞氣力、浪費時間，而且對方也不痛不癢。

原因二，是容易感到自卑或有弱點的人，只要被說中痛處，瞬間會惱羞成怒。這時必須想辦法忍住怒火，試著深呼吸並切換情緒，告訴自己：「如果真的發火就中了對方的圈套。一定要忍下這股憤怒，當作今後反省的目標。」

無論如何都要記住，面對不當的失禮行為時，「一旦生氣就輸了」。

【停止裝模作樣─ 真相遲早會曝光】

執著沉迷於社群平台的偽裝人設，只會更快迷失自己。圖／ingimage 提供

裝帥、裝乖、裝成功等，只會更快迷失自己。

近年來，社群平臺上盛行某種虛假風氣。例如：大力美化宣傳自己、講究拍照風格以提高發文的矚目程度等。儘管不少人對此感到疲憊，不過「希望大家關注」的欲望，依舊強烈。

事實上，不管如何美化外貌，都無法改變真實的自己，真相遲早會曝光。這不是比秀出實際的自我更丟臉嗎？

現在就停止各方面的「偽裝」吧！不管怎麼做，身邊的人都不會對刻意營造的人設形象照單全收。畢竟大家也沒放那麼多心力，留意你的容貌和舉止。

相當介意旁人目光的人，不妨轉換觀念，並搞清楚「努力裝模作樣」會有多空虛。凡事都以真實的自我去面對，才能夠自在做自己。

【文章摘自《別對每件事都有反應2：不執著的練習》、作者：枡野俊明、出版社：悅知文化提供】