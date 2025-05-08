與波音簽署採購新一代777X客貨機 華航強化全球營運動能

中華航空今天與波音公司正式簽署新世代777X系列機隊採購協議，包含10架777-9廣體客機與4架777-8F貨機，並取得9架選購權，預計自2030年起陸續交付。華航成為台灣首家引進777X系列的國籍航空，展現持續推動機隊現代化與全球航網擴張的決心。

簽約儀式於桃園國際機場凱悅酒店舉行，由華航董事長高星潢與波音市場銷售高級副總裁Brad McMullen共同簽署，華航總經理陳漢銘及交通部常務次長林國顯也出席見證。

華航董事長高星潢表示，777-9將成為華航高運量長程航線主力機型，投入洛杉磯、法蘭克福等北美與歐洲航點。新客機配置三艙等服務，並提升豪華商務艙座位比例，滿足高端市場需求。777-8F貨機則具備與現役777F貨機高度共通性，有助強化貨運調度彈性與營運效率，進一步提升獲利動能。

777-9客機採用更高天花穹頂、優化空氣循環與動態LED情境燈光設計，提供旅客更寬敞舒適的飛行體驗。777-8F貨機則在航程、酬載與操作便利性上具優勢，有效降低貨損風險，提升貨運網絡佈局效益。

波音副總裁Brad McMullen表示，與華航近60年的合作關係令人振奮，華航也成為台灣首家營運777X的航空公司。777-9的先進設計將帶來最佳乘坐體驗，而777-8F的燃油效率與航程表現，將鞏固華航在全球空運市場的領先地位。