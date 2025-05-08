台鐵昨138次列車車窗玻璃碎裂 緊急停車檢查

台鐵138次屏東至七堵自強號列車，昨晚行經至中壢車站時，遭通報第5車山側21號座位玻璃破裂，只見玻璃呈現密密麻麻的蜘蛛網狀，鐵警獲報後上車查看，車廂內層玻璃正常、外層玻璃龜裂，疑似為異物噴濺所致，後續將調閱監視器以釐清案情。

昨138次列車行經竹北站時，遭民眾通報5車車廂有玻璃碎成蜘蛛網樣子，晚間7時37分許抵達中壢車站，鐵警台北分局中壢所獲報後，到場蒐證。