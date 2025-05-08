年度藝術盛會「台北當代藝術博覽會」 明熱鬧登場

2025年萬眾矚目的第六屆台北當代藝術博覽會，將於明（5/9）連續三天於南港展覽館登場，不僅匯聚國內外頂尖畫廊參與，更有許多新銳藝術家、國際策展人間交流互動，帶來嶄新思維的裝置藝術作品，精彩可期。

其中，采泥藝術帶來四位重量級藝術家—霍剛、李光裕、宋曉明與陳承衛，橫跨油畫與雕塑領域的經典之作，展現豐富多元的當代藝術風貌。采泥藝術亦將於博覽會公共展區特別推出李光裕的大型裝置作品《鬥牛劇場》，結合其獨特的雕塑語彙與劇場美學，營造出一座充滿戲劇張力與空間對話的藝術場域。

高齡93歲的霍剛，作為華人幾何抽象藝術的先鋒，本次在台北當代將帶來多件全球首度公開的最新作品，延續其「天馬行空、無中生有、莫名其妙、妙不可言」創作理念，展現獨樹一幟的東方幾何抽象語彙。

霍剛HO Kan_抽象2024-067Abstract2024-067_130x100cm_油彩、畫布Oil on canvas_2024。圖／采泥藝術提供

宋曉明的作品將於藝術博覽會現場與采泥畫廊個展《空白敘事》同步呈現，展現其不同時期的創作軌跡。透過疏離的表達方式，引導觀者重新審視圖像的深層意義，並探討「視覺幻象的產生，是否正好揭示了人們對事物表象的慣性與偏執？」

宋曉明SONG Sheau-Ming_膠帶, 灰階的褐色與深褐Tapes, Brownish Brown & Sepia_50 x115cm_油彩、壓克力、比利時畫布Oil and acrylic on Belgium linen_2025。圖／采泥藝術提供

陳承衛以「生命之花」全新系列創作，探索生命流轉與個人情感的交融。作品透過繽紛柔和的色彩與靈性氤氳的花卉意象，不僅表達對親情的深刻情感，更是一種對生命力的禮讚。

陳承衛-CHEN-Cheng-Wei_生命之花(暫108)Blossoms-of-Life_壓克力、畫布Acrylic-on-canvas_180x120cm_2024。圖／采泥藝術提供

耿畫廊則是與 TKG+ 懷著對當代藝術探索的熱情，於現場帶來蘇笑柏、薛保瑕、蔣友梅、彭薇、蘇孟鴻、吳耿禎、林明弘、邱承宏等八位藝術家，從各自不同角度出發，共譜出一段關於生命、時間與文化的多重對話。

蘇笑柏藉由大漆與繪畫之間的轉化，展現時間在厚薄肌理中累積的痕跡，他以圓弧狀的邊緣與磨損紋理，構築出一種介於繪畫與雕塑之間的立體效果；薛保瑕則透過冷熱抽象的語彙，在嚴謹理性的結構與流動的色彩之間取得微妙的平衡，使畫面呈現一種內在張力與秩序共存的狀態；蔣友梅以身體與心性修練的互文記錄，將濃重油彩和輕透墨跡透過手筆反覆運動，轉譯成色彩與空間融合的抽象敘事；蘇孟鴻的繪畫作品以鮮明的色彩與自由奔放的筆勢，賦予畫面極大的情感張力，使畫布成為個人精神狀態與集體記憶的交會之地；彭薇將傳統與當代視覺語彙並置，透過細膩的筆觸與畫面構築，形塑出層層交疊的視角。

Su Xiaobai, Apatite Blue © Su Xiaobai and Tina Keng Gallery

Ava Hsueh, Greeting © Ava Hsueh and Tina Keng Gallery

林明弘以日常生活中的布料與傳統印花為素材，在層層變化中創造出既親民又充滿驚喜的視覺空間，藉此激發對個人經歷與文化傳承的再思考；吳耿禎則在繪畫中挖掘圖像與符號的詩意，他的畫面如同歷史與個人記憶交織的場域，體驗藝術如何超越具象；邱承宏的創作宛如一場考古探險，透過抽象手法挖掘生存時空中曾存在的軌跡與身影，結合對光影與媒材特性的敏銳洞察，將材質的選擇與結構進行解構並重塑。

Jam Wu, Bonfire ─ Weaving ─ 126 © Jam Wu and TKG+

谷公館則在當代藝術博覽會上呈現羅智信、韋嘉、吳俊勇、簡翊洪、張凱鈞、石孟鑫、周康，共七位藝術家最新創作 。

羅智信為臺灣最具代表最活躍的年輕當代藝術家，於現場展出最新雕塑、浮雕作品《番茄種子通過身體發芽》及《Selfing 1》。雕塑新作《Selfing》以植物常見的繁殖策略「自交」為題。浮雕作品《番茄種子通過身體發芽》則取樣物件與人體的孔洞、凹陷與腔室；韋嘉以布面丙烯材質為主，介於具象與抽象間的形態，作品的核心價值，始終是對於人的各種生命狀態的關懷；吳俊勇的畫面裡有著蓬勃旺盛的「人」的狀態，有時是生活，有時是亙古的天心情慾，構成了作品神奇而獨特的敘事性和精神性；簡翊洪從傳統水墨出發，發展出屬於自己時代的人物造型，畫中的少年往往是自己的隱喻；張凱鈞作品裡的抽象更接近朦朧的空間或事物的光影，都是對於這個世界的投射，他將壓克力顏料在畫布上層層罩染，將七彩的光內化成漸漸消逝而昇華成的永恆。

羅智信,《番茄種子通過身體發芽》。圖／谷公館提供

韋嘉,《伴侶》, 2024, 丙烯畫布, 100x80cm。圖／谷公館提供

而石孟鑫擅長將日常感知放大，此次帶來2024年創作的《龍舌蘭 #2》是旅行途中無意間被帶回來，把島嶼的日常經過塑造與模具複製的材質轉換，變成一張無法吻合的拼圖； 周康的繪畫在丙烯顏料的揮灑與油墨迭印的反復中，融合了間接製作與直接繪畫的方法，使畫面造型更加扁平化，那些直視鏡頭的人物像是在遊戲裡飽嘗現實世界的人生生存狀態。

石孟鑫,《龍舌蘭 #2》, 2024, 玻璃鋼, 木頭, 162x162x197cm。圖／谷公館提供

除了台北當代藝術博覽會將帶給喜愛藝術的民眾源源不絕新感受外，由泰德美術館策畫、於6/27在中正紀念堂登場的「威廉．透納特展」，也特別規劃透納與14位國際頂尖當代藝術家展開跨時空對話，包括約翰．亞康法、奧拉佛．埃利亞松、理查德．朗、科妮莉亞．帕克、凱蒂．帕特森、馬克．羅斯科、潔西卡．沃博伊斯等近30件藝術作品與透納畫作輝映，展現威廉．透納對繪畫以及西方藝術中崇高表現的決定性影響。

藍色瑞吉山之日出（The Blue Rigi, Sunrise）約瑟夫•馬洛德•威廉•透納（Joseph Mallord William Turner），1842．圖／TATE

【2025 台北當代藝術博覽會】

時間：2025.05.09~2025.05.11

地點：台北南港展覽館一館四樓

官網： https://taipeidangdai.com/zh-hant/

【「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏】

時間：2025.06.27 ~ 2025.10.12

地點：中正紀念堂1、2展廳

官網： https://uevent.udnfunlife.com/TurnerTaipei2025