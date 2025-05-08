駁回「用電大戶條款」 綠色和平遺憾：漠視環境基本法

台北高等行政法院今就台灣首起氣候訴訟案作出判決，法院駁回由綠色和平、環境法律人協會及4位公民於2021年初提告經濟部制定的「用電大戶條款」過於寬鬆，無法有效推動企業減碳訴訟，法官以原告個人及團體沒有「請求權」為由駁回訴訟。對此，綠色和平表示，顯示現行法律仍不足以保障人民免於氣候災難的基本權利，違背了全球的淨零碳排共識、氣候正義。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀對訴訟結果深感遺憾，她指出，經濟部制定的用電大戶條款政策失靈，更無視極端氣候對台灣所造成的傷害，任由經濟發展凌駕在環境保護之上，導致人民需要承受現在與未來的氣候災難，司法自我設限，判決結果完全漠視環境基本法的法規。

​​共同原告環境法律人協會表示，氣候變遷因應法已明文納入2050淨零排放目標，該條款不僅具宣示性，更應對各級政府產生輻射效力，作為政策與法規制定時的基本衡量依據，包括再生能源發展條例中的用電大戶條款，也應反映此一淨零義務。面對政府的不作為，協會深感遺憾，但也不會放棄，將持續監督到底。

綠色和平表示，經濟部頒布俗稱的「用電大戶條款」，原應強制規範企業轉向使用再生能源，且應在2023年啟動檢討，卻拖延至今年1月才公布結果，宣布用電大戶門檻與義務容量均不調整；認定標準設定也過低，好比可透過購買綠能憑證或繳納代金等，並無實際建置任何再生能源設備的方式來抵減責任，減碳成效杯水車薪，形同政策失靈。

綠色和平認為，歷經4年審理，經濟部始終不願正視問題核心，持續未真正針對用電大戶條款實際減碳責任與效果做出回應，可見經濟部試圖迴避減碳與監督責任。原告代表律師簡凱倫則說，雖然法院駁回訴求，但這場訴訟作為台灣史上首宗由公民與環保團體提起的氣候訴訟，已成功在法庭上引發對於訴訟權、當事人適格與政府氣候責任的實質對話。

綠色和平指出，本案之重要性，在於即便臺灣現行氣候法中，未明文設置公民訴訟條款，綠色和平仍試圖透過憲法保障的訴訟權與保護規範理論，爭取讓人民可以就政府對氣候目標的怠惰或作為不足，依法起訴並予監督的權益，亦即實際落實由下而上的氣候治理。

綠色和平說，氣候正義不會止步於本次訴訟，未來將持續藉由其他司法手段尋求突破，也呼籲經濟部必須加嚴監督與管理「用電大戶」，要求用電大戶加速能源轉型進度，以免台灣在全球淨零排放的趨勢下掉隊。