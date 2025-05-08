母親節前夕花價漲 文心蘭盛開拍賣價約漲3成

母親節將至，花卉價格都有明顯提高，其中文心蘭市場拍賣最高價，已從1個月前200元左右，提高到現在近280元，漲了約3成。台灣文心蘭約有7成外銷，多銷到日本，因此日本花卉市場供需，對台灣的花價影響非常大。

今天文心蘭的花卉拍賣價格一把10支最高價277元，平均價187元。屏東文心蘭業者陳宏志說，母親節前夕大概是一年中花價最貴的時候，花價從4月下旬開始拉抬，一個月前最高價約200元上下，今天已經到277元。

他說，母親節是花卉市場最重要的節日之一，母親節過後花價就會降，因此花農都很期望母親節前夕花價可以拉高，對整年的營收很重要。文心蘭在這個時節品質最好，尤其是屏東產的文心蘭，因半年未下雨，日夜溫差大，花開得最漂亮。

陳宏志表示，文心蘭外銷占7成，其中大多銷到日本。不過近年來受到日圓貶值及人力成本提升影響，不少花農想辦法開拓國內市場，國內銷售數量明顯增加，比起疫情前每年約增加200萬至300萬支，價格也有提升，年均價較10年前約漲了4成。

他說，國內花卉價格受日本市場影響很大，文心蘭在日本是高價象徵，只有高檔花店才會賣，因此在日本文心蘭的價格會影響其他進口花價格。日本有嚴格的文心蘭分級標準，包括長度、叉數、黃金比例等都列入評比。台灣文心蘭品質佳，深獲日本人喜愛，尤其這個時節銷日的品級都是A、B級的高檔貨。