快訊

不雅考卷爭議會考前夕開親師會 金城國中家長全體缺席：校方只想滅火

延托心酸／家長苦求沒用 這公幼落實延托遲到3次退學籍

中國漫記／印巴空戰打下飆風很意外？殲-10誕生才意外

骨質疏鬆早期沒症狀卻後果嚴重！補腎壯骨＋飲食運動一次看懂

聯合新聞網／ 食力Foodnext

整理＝編輯部

隨著年齡增長，有些人會開始感覺腰痠背痛、身高變矮，甚至輕輕一摔就骨折，這些都可能是骨質疏鬆的警訊。

即早預防骨質疏鬆難，維持運動與定期檢查促進健康

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師邱淑娟指出，骨質疏鬆是一種骨頭變得脆弱、容易斷裂的慢性疾病，早期幾乎沒有明顯症狀，往往等到骨折才發現，影響日常生活與行動能力。因此，提高警覺、及早發現相當重要。

在西醫觀點中，骨質疏鬆常見於更年期後的女性與高齡長者。醫師會建議定期檢查骨密度，並透過藥物來延緩骨質流失，例如補充鈣片、維生素D，或使用特定抗骨鬆藥物來幫助骨頭維持強度。同時也會建議配合重力運動，如走路、慢跑或負重訓練，來促進骨骼健康。

中醫：腎、肝、脾虛弱 都會導致骨骼失養

邱淑娟說，中醫沒有「骨質疏鬆症」這個名詞，將骨質疏鬆歸類為「骨痿」、「骨痺」、「腰痠」、「骨枯」等範疇。中醫對骨質疏鬆的理解，著重於整體觀、陰陽平衡及臟腑功能的協調，主要與腎、肝、脾三臟的功能密切相關，認為其病因病機與腎精虧虛、肝血不足、脾虛失運有關。

中醫認為「腎主骨、生髓」，腎精虧虛會導致骨骼失養、骨質疏鬆，尤其是年老體弱、女性停經後的骨質疏鬆，多與腎陰虛有關。脾主運化，為氣血生化之源，脾虛導致氣血生化不足，骨骼失去滋養。肝藏血，主筋，肝血不足也會使筋骨失養，影響骨質代謝。

日常保健很重要，飲食搭配與運動習慣不可少！

中醫治療原則為補腎壯骨、養肝補血及健脾益氣為主，常使用補腎、補肝及健脾的中藥，如杜仲、續斷、骨碎補、龜鹿二仙膠等，或龍骨粉補充鈣質並搭配針灸或氣功調養，強化骨骼與身體氣血循環。透過整體調理，提升身體對骨質流失的自我調節能力。

想預防骨質疏鬆，日常保健很重要。邱淑娟建議均衡飲食，攝取足夠鈣質（如：牛奶、豆製品、小魚乾…等）和維生素D，多曬太陽幫助吸收，養成規律運動習慣，減少久坐與抽菸、喝酒等不良生活習慣，並避免過勞及情緒波動。每年定期檢查骨密度，才能早期發現、及時處理，守護骨骼健康，行動自在無憂。

審稿編輯：林玉婷

【延伸閱讀】

想強健骨骼真的需要鈣補充劑嗎？哪些食物可以補充鈣？

想預防骨質疏鬆要記得補鈣！單吃鈣就能補鈣嗎？搭配維生素D更有用！

整腸囤骨就靠「它」！研究發現優格、優酪乳有助於提高骨骼健康

中醫 運動 骨質疏鬆

延伸閱讀

母親節愛媽媽 中醫推薦3穴位舒緩酸痛、2茶飲養顏補氣

天熱輾轉難眠 中醫推薦清補餐搭配晚睡早起

健康台灣 學會籲規劃健全中藥類販賣人員管理制度

緩解「上不出來」 中醫7穴位改善

相關新聞

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

昨天各地最高溫回升到34至37度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今...

今年真正「入梅」可能偏晚？專家：5月下旬後半較有機會

受到較為強勢的太平洋高壓影響，今明兩天仍將維持較為穩定的天氣型態，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉...

未來10天高溫悶熱 賈新興：下周四傍晚微弱鋒面接近

近期持續好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

60歲工人「尿尿分岔」常弄濕褲！ 一檢查發現尿道口布滿小腫瘤

一名60歲工人尿尿一直分岔，尿濕褲子，醫師檢查發現，他的尿道口有0.5公分的腫瘤，腫瘤延伸長度至少4公分，壓迫到尿道，導...

凌晨3時13分花蓮縣近海規模3.8地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時13分，在花蓮縣政府北北東方12.4公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3....

外科神刀手／換肝之父陳肇隆 累積2500多例肝臟移植手術

高雄長庚名譽院長陳肇隆被喻為「換肝之父」、「亞洲肝臟移植的開拓者」，「19公分（長）、19公分（寬）」是他的神祕數字，手指、手掌等方寸間執行過2500多例肝臟移植手術，挽救眾多生命，讓數千家庭免於生離死別的世間悲劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。