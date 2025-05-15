骨質疏鬆早期沒症狀卻後果嚴重！補腎壯骨＋飲食運動一次看懂

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隨著年齡增長，有些人會開始感覺腰痠背痛、身高變矮，甚至輕輕一摔就骨折，這些都可能是骨質疏鬆的警訊。

即早預防骨質疏鬆難，維持運動與定期檢查促進健康

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師邱淑娟指出，骨質疏鬆是一種骨頭變得脆弱、容易斷裂的慢性疾病，早期幾乎沒有明顯症狀，往往等到骨折才發現，影響日常生活與行動能力。因此，提高警覺、及早發現相當重要。

在西醫觀點中，骨質疏鬆常見於更年期後的女性與高齡長者。醫師會建議定期檢查骨密度，並透過藥物來延緩骨質流失，例如補充鈣片、維生素D，或使用特定抗骨鬆藥物來幫助骨頭維持強度。同時也會建議配合重力運動，如走路、慢跑或負重訓練，來促進骨骼健康。

中醫：腎、肝、脾虛弱 都會導致骨骼失養

邱淑娟說，中醫沒有「骨質疏鬆症」這個名詞，將骨質疏鬆歸類為「骨痿」、「骨痺」、「腰痠」、「骨枯」等範疇。中醫對骨質疏鬆的理解，著重於整體觀、陰陽平衡及臟腑功能的協調，主要與腎、肝、脾三臟的功能密切相關，認為其病因病機與腎精虧虛、肝血不足、脾虛失運有關。

中醫認為「腎主骨、生髓」，腎精虧虛會導致骨骼失養、骨質疏鬆，尤其是年老體弱、女性停經後的骨質疏鬆，多與腎陰虛有關。脾主運化，為氣血生化之源，脾虛導致氣血生化不足，骨骼失去滋養。肝藏血，主筋，肝血不足也會使筋骨失養，影響骨質代謝。

日常保健很重要，飲食搭配與運動習慣不可少！

中醫治療原則為補腎壯骨、養肝補血及健脾益氣為主，常使用補腎、補肝及健脾的中藥，如杜仲、續斷、骨碎補、龜鹿二仙膠等，或龍骨粉補充鈣質並搭配針灸或氣功調養，強化骨骼與身體氣血循環。透過整體調理，提升身體對骨質流失的自我調節能力。

想預防骨質疏鬆，日常保健很重要。邱淑娟建議均衡飲食，攝取足夠鈣質（如：牛奶、豆製品、小魚乾…等）和維生素D，多曬太陽幫助吸收，養成規律運動習慣，減少久坐與抽菸、喝酒等不良生活習慣，並避免過勞及情緒波動。每年定期檢查骨密度，才能早期發現、及時處理，守護骨骼健康，行動自在無憂。

審稿編輯：林玉婷

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