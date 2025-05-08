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讓白衣天使放心工作！台中醫院宣布：調薪3%、月休逾8天

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部台中醫院國際護師節慶祝大會今熱鬧登場。圖／台中醫院提供
衛福部台中醫院國際護師節慶祝大會今熱鬧登場。圖／台中醫院提供

衛福部台中醫院今慶祝國際護師節，院長黃元德院長表揚服務10年以上資深與績優護理人員，並宣布調薪3%、給假新制月休8天以上，資訊投資逾500萬元，讓護理人員準時下班、放心工作。

黃元德說，他是護理師之子，記憶中，兒時黃母值夜班，黃父不會煮飯，他從小就學會按電鍋自立自強，所以他深知護理師工作、家庭兩頭忙的辛勞與家庭需求。

黃元德宣布，今年起，院內護理人員全面調薪3%、每人月休8天以上，資訊投資超過500萬元，簡化工作流程讓護理人員準時下班，希望護理人員都能有足夠薪資與休假，也提前預祝護師節快樂、母親節快樂。

今天護師節慶祝大會上表揚資深、閃亮新人，護理科主任徐瑪玲還特別邀請前主任陳束李、張黎慧出席，象徵護理傳承、一起同歡。

42歲麻醉護理師許芷寧，投入護理工作逾20年，今年以「迅捷之手，堅強之心─為急診奮戰的理由」文章，分享參與急診醫療團隊，搶救一名到院前無生命跡象的病患30分鐘起死回生的故事，勇奪台中市護理師公會舉辦的「護理感人小故事甄選比賽」冠軍。

許芷寧是兩個孩子的媽媽，她熱愛工作，並不斷自我充實與學習，目前為中山醫大博士班一年級學生。她謝謝大家協助她在急診學習，還親自設計一個台中醫院急診團隊徽章給所有急診團隊成員。她說，她願意用餘生繼續為這份專業努力。

衛福部台中醫院國際護師節慶祝大會今熱鬧登場。圖／台中醫院提供
衛福部台中醫院國際護師節慶祝大會今熱鬧登場。圖／台中醫院提供
衛福部台中醫院國際護師節慶祝大會今熱鬧登場。圖／台中醫院提供
衛福部台中醫院國際護師節慶祝大會今熱鬧登場。圖／台中醫院提供
麻醉護理師許芷寧。圖／台中醫院提供
麻醉護理師許芷寧。圖／台中醫院提供

母親節 衛福部 護理師

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