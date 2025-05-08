媽媽，妳到天堂了嗎？我會乖，不會再惹妳生氣了

想念媽媽的時候怎麼辦 只是肉體沒辦法常伴左右，但對孩子的關愛，無所不在

她，從感到不舒服到急診就醫，收進加護病房治療，在很短的時間內，就過世了。

時間短到沒有任何人有機會做心理準備，短到連心理師都還來不及收到照會，就走了。

愕然、悲傷，又疲憊的丈夫，也只能頂下這一切。親戚鄰里雖然不解、碎嘴，詢問與莫名的八卦確實帶來一些壓力，但幫忙接送兩個稚齡的孩子、送點熱食，還是多虧了他們的熱心。

阿公阿嬤也來了，讓日常起居飲食很快地重回常軌。但視死亡為大忌的老人家，面對孩子的發問、害怕，常常發怒制止，以為壓抑就好，以為久了他們就會忘記。多說多難過，就別說了吧！

兩個孩子面對生活的劇變，感到疑惑、恐懼又不安，晚上非得跟爸爸擠在一張床上睡不可。

告別式結束後，不過一個禮拜的時間，孩子們變得害怕出門上學，不願意爸爸、焦慮。

孩子的爸爸回到醫院社服部，詢問福利補助的申請，社工師看到他一副心力交瘁的樣子，多問了他一些家裡的狀況，才知道兩個年幼的孩子，心中對死亡的陰影揮之不去。

社工師打電話給我，問我這樣的個案有什麼好建議？

我請爸爸接過電話，問了一些狀況，約了一個下午，請他把這對小兄妹帶過來，我們一起聊聊。特別叮嚀他，要他跟孩子說，如果有可以用來想念媽媽的東西，也一起帶過來。

見面的那天，不只爸爸跟兩個孩子，阿公阿嬤也來了。

三個大人七嘴八舌講著家裡的劇變、自己的心情、對孩子的擔心等，小孩子在這樣的情境中根本坐不住，開始在椅子上扭來扭去、觀察房間裡的東西，終於忍不住開始走動、翻找房間裡的東西。

哥哥不時問爸爸：「好了嗎？可以回去了嗎？」

妹妹找到一盒彩色筆，問我：「阿姨，我可以畫畫嗎？」

我好不容易在這團混亂中找到一個空檔，先肯定大人們在哀傷中，還能如此努力與用心，孩子也很努力在適應，我們一起討論看看，可以怎麼做，讓整個家庭重新步上軌道。

徵得所有人的同意之後，我請大人們先坐到會談室牆邊的椅子坐著，讓我跟孩子有機會可以單獨說說話。

哥哥從爸爸的包包裡，掏出一疊日曆紙：「爸爸說今天要交作業給妳。」薄薄的日曆紙上，國字與注音夾雜，方方正正的字體，是孩子一筆一劃用心寫下的。

「有一些被阿嬤撕掉了，所以只有這些。」

我仔細一看，上面寫的是： 媽媽我好想妳 我會乖，不會再惹妳生氣了 媽媽妳到天堂了嗎？

我忍著奪眶而出的淚水，問他：「阿嬤撕掉的那些，你怎麼辦？」

哥哥說：「拜拜的時候，我把那些一起燒給媽媽。如果燒錢跟房子她收得到，

信，她應該也收得到。」

我好奇問道：「那你夢到媽媽了嗎？」

「我也不知道那是不是夢，禮拜二學校上一整天課，我趴在桌上睡覺的時候，好像是媽媽來看我，她摸摸我的頭，我爬起來想看看是不是媽媽，結果就被老師罵了。」

我問趴在桌上埋頭苦畫的妹妹：「妳在畫什麼？」

我對幼兒的畫實在沒有解析能力。

妹妹停下手上的畫筆：「阿姨，為什麼死掉的人只能用很長、很長的湯匙吃飯？

為什麼在天堂還要別人餵才吃得到？在地獄要自己吃，可是會很餓？」

我猜是那個天堂與地獄的寓言故事，但餵飯跟自己吃，與六歲孩子的吃飯世界觀大相逕庭，大人一定都叫她自己吃，不可以叫人家餵啊。

我回頭看看那三位大人，也是一臉疑惑。

我問她：「天堂跟地獄的事，是誰跟妳講的？」

「是老師以前上課講的。」她一臉擔心：「阿嬤說媽媽去天堂了，可是媽媽吃飯都用筷子吃，而且她不喜歡餵。這樣她會不會很餓？」

我跟她說，那只是個寓言故事，告訴我們互相幫助，才能上天堂，自私自利就只能去地獄。

孩子似懂非懂，我只好跟她再三保證，天堂的用餐時間就像吃Buffet，媽媽絕對不會餓著，也不需要被別人用湯匙餵。

我問他們：「你們都很想夢到媽媽嗎？」

小兄妹點點頭。

我說：「那我們來寫信，跟媽媽約約看吧！之前哥哥好像有成功一點點，我們再來試試看。」

我用眼神邀請爸爸過來，為小女孩代筆，一邊引導（暗示）他們怎麼把「約定」變得很具體。

信寫好了，請大人幫忙在下一次拜拜時，一定要讓兩個孩子參與，讓他們親手把信燒給媽媽。

過了一個禮拜，我打電話去他們家，好巧，是妹妹接的電話。

她開心地說：「阿姨，我夢到媽媽了，她帶我去吃冰淇淋！哥哥也有夢到，我叫他跟妳講。」

圖／ingimage提供

哥哥剛從安親班回來，書包還沒放下，聲音聽起來有點喘：「阿姨，我每天都寫信給媽媽，拜拜的時候燒了好幾張給媽媽，結果這三天媽媽都有來看我！」

我心想，這也太神奇了吧！

「可是昨天晚上，媽媽說她要去高雄當媽祖，不能再常常來看我了。」

我問：「你覺得呢？」

「我不知道耶，如果媽媽可以變成神明保護更多小朋友，是不是比只當我跟妹妹的媽媽還要好？」 我有點想哭，這孩子還挺懂事的，我說：「是啊！而且媽媽變成神明的話，是不是就無所不在了呢？」

「好，那我也要跟妹妹這樣講！想要跟媽媽說什麼，就繼續寫信給媽媽，因為媽媽真的都有收到！」

心理學是一門科學，不是靈學。我相信自我暗示、自我實現的預言、選擇性注意力等行為與心理學原理，重新繫起他們與媽媽之間的連結，也打造了這兩個孩子面對未來挑戰所需的心理力量。

阿公阿嬤只是不知道可以怎麼表達，但他們對孩子的關愛是真真切切的。

爸爸只是還在自己的哀傷中手足無措，但他對孩子的關愛是實實在在的。

媽媽只是肉體沒辦法常伴孩子左右，但她對孩子的關愛，是無所不在的。

●作者介紹：林維君｜臨床心理師 現職柳營奇美醫院血液腫瘤科臨床心理師、臺灣臨床心理學會理事。是臺灣第一批取得臨床心理師執照的人之一，同時具有勞動部烘焙丙檢及保母人員檢定資格，也是居家整聊室認證的整理師。致力於推廣敘事實踐、家庭溝通、預約善終、親子收納教育。

【本文摘自：《如果不在了，你想留下什麼？》、作者：林維君、悅知文化出版、提供】