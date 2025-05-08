挺過乳癌與罕見副作用 46歲導遊重新擁抱人生

「走過病痛，我感謝沒有放棄的自己。」今年46歲的貝貝（化名）曾是歐洲導遊，被第3期HER2乳癌打亂日常，治療過程，罕見副作用纏身，但她咬牙挺過，重新擁抱美麗人生。

貝貝回憶，乳癌在她的家族裡不是第1次出現，媽媽與姊姊也都曾罹癌，看見媽媽為她擔憂，內心的不捨化為前進力量，成為她堅持抗癌重要動力。完成乳癌治療後，遭遇罕見免疫副作用「副腫瘤症候群」，免疫系統攻擊小腦，造成她語言能力退化、走路困難，治療挑戰更甚一般病友。

貝貝花了2年多的時間積極復健，努力恢復語言與行動能力，雖然仍有後遺症，她選擇走出去，安排旅行，如前往峇里島放鬆身心，重新找回生活的節奏與熱情。

她說，她想鼓勵其他病友，「這段時間撐過去之後，回頭看，妳會感謝當初那個堅持下來的自己」。

癌症希望基金會日前舉辦乳癌學習營。活動中，不僅貝貝分享生命經歷，更邀請台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升、和信治癌中心醫院腫瘤內科主任鍾奇峰、馬偕醫院乳房中心主任張源清，介紹各類型乳癌治療新趨勢。

鍾奇峰今天透過新聞稿指出，乳癌與遺傳基因息息相關，不少媽媽確診後，會擔心是否要讓年幼子女提早檢測，但家族檢測不僅是醫療問題，更涉及心理與社會層面的考量，建議家屬與醫療團隊密切討論，並尋求遺傳諮詢門診的協助，獲得全面性的專業評估與情緒支持。

這次乳癌學習營焦點還有今年2月起納入健保給付的新一代抗體藥物複合體（ADC），適用ER、PR陰性且HER2弱陽性的局部晚期或轉移性乳癌，張源清提醒病患了解自身HER2表現量，每人病情不同，選擇治療方案時，應與醫師充分討論，綜合評估療效、風險與經濟可行性，做出最合適的安排。

黃俊升說，HER2乳癌惡性高，易復發轉移，科技持續進展，從傳統化療、標靶治療到ADC藥物，每個新藥的出現都為病患帶來曙光。新一代ADC兼具標靶與化療的特色，像是具有導航系統的飛彈，將藥物精準送達癌細胞，大幅減少對正常細胞的傷害，常見副作用為疲倦與血球下降等。