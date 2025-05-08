過半成年人膽固醇太高！醫揭「10大觀念」破迷思：奶油蛋糕比滷肉飯更不健康

生活在美食遍地的台灣，面對高膽固醇的挑戰幾乎是全民課題。近日，胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書分享「如何降低膽固醇」這一重要健康議題。他指出，在基隆市與新北市進行的社區流行病學調查發現，受訪成年人（平均年齡56歲）中有高達59%總膽固醇超標，43%的人低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇）數值過高，顯示高膽固醇已成台灣中老年人常見健康問題。

根據錢政弘醫師說明，總膽固醇應低於200 mg/dl，低密度膽固醇應控制在130 mg/dl以下，超標將顯著提升罹患心臟病與中風的風險。他也強調，即便膽固醇過高不算罕見，但瞭解正確的知識並落實健康生活型態，仍有助於有效控制。

錢政弘進一步整理出「10大膽固醇基本觀念」，協助民眾釐清迷思：

1.膽固醇並非來自所有脂肪：脂肪中約98%為三酸甘油酯，膽固醇比例不到1%。例如，肥豬肉的膽固醇含量其實不如想像中高。

2.高血脂包含兩大因素：指的是三酸甘油酯過高或膽固醇過高，特別是壞的（LDL）過多、好的（HDL）過少。

3.植物不含膽固醇：只有動物性食物含膽固醇，素食者的總膽固醇平均比葷食者低20至50mg/dl。

4.洋芋片不含膽固醇：因其用植物油炸製，屬於素食，除非添加乳製品。

5.油脂多不代表膽固醇高：豬油、牛油等雖然油脂含量高，但膽固醇只比瘦肉略高一點。

6.奶油與蛋糕膽固醇驚人：奶油的膽固醇含量是牛油或牛肉的3倍，奶油蛋糕甚至是滷肉飯的2倍。

7.人體膽固醇主要由肝臟合成：僅20-30%來自飲食，其餘70-80%由肝臟等器官自行製造。

8.攝取糖與飽和脂肪影響合成：高糖、高果糖及飽和脂肪會刺激肝臟合成更多膽固醇。

9.甜食與水果吃太多會轉化為脂肪：糖分過量會變成三酸甘油酯，進一步導致脂肪肝與腰部脂肪堆積。

10.三酸甘油酯增加促使壞膽固醇上升：透過VLDL（非常低密度膽固醇）轉化為LDL，進一步危害心血管。

錢政弘也提醒，高膽固醇的成因除飲食外，還與運動不足、肥胖與胰島素阻抗、肝臟代謝異常甚至家族遺傳有關。約5%至10%的人屬於家族性高膽固醇血症，即使嚴格忌口仍難以改善。