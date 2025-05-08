不同血型也能捐！雙胞胎弟「捐腎救姊」成功10年見證

47歲謝姓婦人在生第一胎、第二胎時，接連檢出蛋白尿，就醫確診為局部節段性腎絲球硬化症，追蹤治療8年後仍惡化到須洗腎，雙胞胎弟弟同意捐腎，但他血型為A型，與謝婦B型不同，原以為無法捐，台中榮總醫療團隊以免疫抑制療法成功完成不同血型活體捐腎，如今10年7個月，腎功能正常。

台中榮總今舉辦10年見證記者會，謝婦表示，養腎秘訣就是遵照醫囑用藥、定期回診、飲食均衡，維持穩定心情及作息。

台中榮總腎臟科主任游棟閔說，原發性局部節段性腎絲球硬化症是年輕人腎殺手，好發於青少年至40歲，病程惡化快速，病患常確診時即需透析救命，多發性病因可能與體質、遺傳有關，臨床曾見青少年感冒後罹病，推測謝婦可能個人免疫問題或懷孕誘發疾病。

游棟閔指出，醫療發展出不同血型的活體腎臟移植技術，病患術前經血漿置換術、打免疫抑制劑及凝血功能監測，過濾血液中對捐贈者血型有敵意抗體，防止免疫系統去攻擊新腎臟，術後持續服用抗排斥藥，維持腎功能穩定。

台中榮總統計，2009年起，院內成功移植37例異血型活體腎臟，5年存活率超過90%，其中游棟閔移植團隊完成25例，目前手術成功率100%，存活最久的2例都逾10年。

游棟閔解說明，血型相同腎臟移植平均存活年限15年，但是不同血型移植腎患者免疫力較弱，排斥和感染風險較高，不同血型移植腎使用逾10年實屬不易，達到國際水準。