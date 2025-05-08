奇美醫與台灣禮來建立策略聯盟 基因、預防、分散式臨床試驗三箭齊發

台南奇美醫療體系今與台灣禮來簽訂研究合作備忘錄，透過與永康奇美、柳營奇美、佳里奇美展開臨床試驗策略合作，建立臨床試驗策略聯盟。合作內容聚焦「基因定序」、「預防醫學」及「分散式臨床試驗(DCT)」，以三箭齊發接軌國際開創醫療新紀元。

台灣禮來總經理賴柔彣今與奇美醫院院長林宏榮、柳營奇美醫院院長黃順賢、佳里奇美醫院院長周偉倪共同簽署，雙方將透過奇美醫院精準醫療實驗室和數位資料庫的資源與優勢結合，導入藥品臨床試驗執行發展數位化，藉此建立臨床試驗規畫前期評估潛在病人族群及轉介機制，提升臨床試驗案設計及臨床數據多元性與醫療健康服務的平等及可近性，強化精準醫療產業發展，進而提升台灣臨床試驗國際競爭力。

奇美醫院院長林宏榮表示，此次與台灣禮來再度深化合作，雙方以「基因檢測」、「預防醫學」、「分散式臨床試驗(DCT)」為主軸的臨床試驗策略聯盟，不僅結合奇美醫院精準醫療資源與台灣禮來的研發實力，也將秉持「拔刀相助、群策群力、精準專業」的精神，落實以病人為核心的醫療理念。

另，奇美醫院智慧醫療中心也同步導入AI、大數據與物聯網技術，協助提升臨床試驗效率與精準度，包括病人招募、自動化數據分析與健康狀況即時監控，將大幅強化臨床試驗的安全性與成功率，為病人創造更多創新治療機會，並加速新藥上市，有信心成為臨床試驗轉型的關鍵推手，將國際臨床試驗數位趨勢在台灣落地，為我國醫療打造國際級的量能。

奇美醫療表示，奇美醫院與台灣禮來未來也將針對腫瘤、自體免疫疾病、阿茲海默症、心血管代謝健康(Cardiometabolic Health)等慢性疾病或感覺神經性聽力損失基因研究合作，運用奇美醫先進的數位資料庫進行病人的預先辨識、透過次世代定序(NGS)取得關鍵基因數據，同時在各項腫瘤學研究中建立在地中央實驗室轉介機制，透過策略性轉介網絡以強化禮來在各治療領域精準篩檢的能力，助病人搶得治療先機，雙方合作可謂一拍即合。