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八旬婦腹痛就醫！驚見「直徑24公分」巨大胃部基質腫瘤

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
81歲老婦腹痛就醫發現罕見巨大胃部基質腫瘤，在部苗醫師及手術團隊合作下，成功 且完整切除腫瘤及周圍受影響的組織。圖／衛福部苗栗醫院提供
81歲老婦腹痛就醫發現罕見巨大胃部基質腫瘤，在部苗醫師及手術團隊合作下，成功 且完整切除腫瘤及周圍受影響的組織。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗一名81歲老婦因持續數月出現腹痛及消化不良症狀，在家人陪同下到衛福部苗栗醫院肝膽腸胃科就醫，檢查發現她的胃部罹患較少見的胃腸道基質瘤(GIST)，且腫瘤直徑竟已達到24公分；病患接受院內消化外科醫療團隊縝密的手術，成功切除腫瘤，為老人家的健康帶來希望。

部立苗栗醫院消化外科醫師兼癌症中心副主任陳雁捷指出，老婦就醫時說剛開始出現腹部下墜與不適感時 ，還以為是年齡增長導致的自然退化，並不在意，但症狀日益惡化，才決定至部苗肝膽腸胃科就醫，醫師檢查發現她的胃部有巨大腫瘤，因此轉至消化外科安排手術。

陳雁捷表示，老婦的手術在醫療團隊的合作下順利完成，成功切除腫瘤及周圍受影響的組織，術後患者恢復良好，已出院恢復正常生活；胃腸道基質瘤是一種軟組織腫瘤，主要發生原因是胃腸道壁上的細胞基因突變，造成腫瘤細胞無節制的生長、繁殖及轉移，因早期沒有明顯症狀，常在腹腔內形成嚇人的巨大腫瘤，手術仍是目前最主要的治療方法。

他指出，胃腸道基質瘤好發在55至65歲的中老年人，在老年人中相對少見。由於胃部基質瘤源自於腸胃道間質細胞異常增生，因為是黏膜下腫瘤，且早期腫瘤較小，不易出現明顯症狀，大多數小於2公分的腫瘤大多是在手術、內視鏡或是影像檢查中意外發現的；及早發現和治療能顯著提高患者存活率，術後病理化驗根據腫瘤大小、細胞有絲分裂速率等條件決定疾病惡性程度，近10年因標靶藥物進步，使基質細胞瘤轉移病人存活大為提升，可輔以口服標靶藥物降低復發機率。

陳雁捷表示，胃腸道基質瘤生長在胃壁肌肉層，當腫瘤還小時極少出現症狀，發生症狀主要根據腫瘤的大小和位置而定，最常見的症狀是上腹脹感、痛或不適、出現黑色或瀝青便、惡心。提醒民眾，定期健檢是預防疾病的關鍵，尤其高齡族群更需要留意健康警訊，才能及早發現、及時治療。呼籲民眾，如果身體出現不適或異常症狀，應及早就醫檢查，以防範潛在的健康風險。

陳雁捷指出，胃腸道基質瘤發生原因是胃腸道壁上的細胞DNA基因突變，因早期無明顯症狀，病患腹腔內常會形成嚇人的巨大腫瘤。圖／衛福部苗栗醫院提供
陳雁捷指出，胃腸道基質瘤發生原因是胃腸道壁上的細胞DNA基因突變，因早期無明顯症狀，病患腹腔內常會形成嚇人的巨大腫瘤。圖／衛福部苗栗醫院提供

手術 老婦 腫瘤

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