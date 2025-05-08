快訊

大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車

印巴局勢緊張！巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

聽新聞
0:00 / 0:00

兒科住院醫師人力谷底反彈 兒科醫學會嘆人才轉入診所

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部今日舉辦優化「優化兒童醫療照護母親節記者會」。記者李青縈／攝影
衛福部今日舉辦優化「優化兒童醫療照護母親節記者會」。記者李青縈／攝影

少子化導致兒科醫師大缺人，政府不只推展新服務提升照護品質，更透過獎勵金希望把人才留下，包括去年推出住院醫師留任獎金，以及研修醫師補助等。兒科醫學會秘書長歐良修指出，兒科住院醫師新進人數跌到谷底，今年看起來有望好轉，但距離往年滿招仍有落差，願意留下來完成次專科訓練者更是明顯減少。

衛福部今日舉辦優化「優化兒童醫療照護母親節記者會」，不只宣佈過往第一期計畫包含幼兒專責醫師等成果，更宣布未來對兒童服務加大，醫事司司長劉越萍說，希望增加有意願走入兒科的醫師信心，讓他們感受到就算出生的孩子少，政府對兒童醫療資源照顧的支持，避免兒科人才持續萎縮。

衛福部去年推出住院醫師留任獎勵，兒科「住院醫師」每年有12萬元的留任費用；住院醫師訓練期滿後，若沒有到診所受僱開業，留在醫院次專科研修新生兒、兒童癌症、兒童遺傳及兒童重難症、小兒外科等領域至少每年也有12萬元補助。劉越萍說，獎勵措施到第三年住院醫師合計有190人，努力維持人數不要減少。

歐良修說，5、6年兒科住院醫師人數前還可以達到滿招130人水準，但後續逐年下降，從100多人逐漸下降到不到3位數，去年更是達到低點75、76，今年因為還沒有正式報導，估計會回升到90人，比起往年回升一些，但仍然是缺人。部分醫學中心甚至需由60歲以下的資深主治醫師下場輪值病房，人力依舊吃緊。

再者，不只住院醫師缺人，願意留下在醫院次專科訓練者更少。歐良修說，完成住院訓練（R3）者以往約有8至9成會在醫院完成次專科訓練，但現在僅有2至3成的人願意留下，就算有主治醫師職缺，也不願意留在醫院，大多醫師直接進入基層職業。

衛福部 醫學中心 醫師

延伸閱讀

護師節將至 全聯會喊話教考訓用改善人力

藍營南市議員關心消防人力不足、住警器推廣 南消說話了

嘉市圖書總館興建經費沒著落另3館人力不足 議員要求編足人事力爭總館

醫預法滿周年調解成立率提升6個百分點 訴訟被新法延宕

相關新聞

八旬婦腹痛就醫！驚見「直徑24公分」巨大胃部基質腫瘤

苗栗一名81歲老婦因持續數月出現腹痛及消化不良症狀，在家人陪同下到衛福部苗栗醫院肝膽腸胃科就醫，檢查發現她的胃部罹患較少...

僑外生擔任客運駕駛喊卡 交通部長說話了

為解決大客車長年的駕駛荒，交通部公路局鎖定僑外生留台從事客運駕駛工作，待勞動部完成修法，就讓僑外生依規考照，勞動部日前也...

比陳明文遺落高鐵的300萬還多 台鐵列車長協尋手提袋竟發現400萬

一名越南籍旅客昨天在台鐵區間車遺失一個黑色手提袋，列車長協尋時發現，該手提袋竟裝有高達400萬元鉅款...

印巴衝突歐洲航班大亂 長榮、華航航班最新情況一次看

印巴交通，巴基斯坦宣布關閉領空48小時，印度也關閉北部多個機場，我國籍航空在內的亞洲多家航空公司調整往返歐洲航班路線或取...

「可樂拿來洗大腸」不是隨便說說？ 急診醫師揭臨床3大妙用

長輩們曾講過可樂可以拿來洗大腸，這件事情不是隨便說說。急診醫師翁梓華於臉書粉專「急診柯南．翁梓華醫師」表示，可樂或是汽水...

台大兒少心智病房年底完工 全台將設逾40床「專屬兒少」

從重大兒虐剴剴案，再到近期新北市圍棋老師涉嫌猥褻12名兒童等，近期被害兒少心理健康議題受到關注。衛福部針對安置兒少、被虐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。