兒科住院醫師人力谷底反彈 兒科醫學會嘆人才轉入診所

少子化導致兒科醫師大缺人，政府不只推展新服務提升照護品質，更透過獎勵金希望把人才留下，包括去年推出住院醫師留任獎金，以及研修醫師補助等。兒科醫學會秘書長歐良修指出，兒科住院醫師新進人數跌到谷底，今年看起來有望好轉，但距離往年滿招仍有落差，願意留下來完成次專科訓練者更是明顯減少。

衛福部今日舉辦優化「優化兒童醫療照護母親節記者會」，不只宣佈過往第一期計畫包含幼兒專責醫師等成果，更宣布未來對兒童服務加大，醫事司司長劉越萍說，希望增加有意願走入兒科的醫師信心，讓他們感受到就算出生的孩子少，政府對兒童醫療資源照顧的支持，避免兒科人才持續萎縮。

衛福部去年推出住院醫師留任獎勵，兒科「住院醫師」每年有12萬元的留任費用；住院醫師訓練期滿後，若沒有到診所受僱開業，留在醫院次專科研修新生兒、兒童癌症、兒童遺傳及兒童重難症、小兒外科等領域至少每年也有12萬元補助。劉越萍說，獎勵措施到第三年住院醫師合計有190人，努力維持人數不要減少。

歐良修說，5、6年兒科住院醫師人數前還可以達到滿招130人水準，但後續逐年下降，從100多人逐漸下降到不到3位數，去年更是達到低點75、76，今年因為還沒有正式報導，估計會回升到90人，比起往年回升一些，但仍然是缺人。部分醫學中心甚至需由60歲以下的資深主治醫師下場輪值病房，人力依舊吃緊。

再者，不只住院醫師缺人，願意留下在醫院次專科訓練者更少。歐良修說，完成住院訓練（R3）者以往約有8至9成會在醫院完成次專科訓練，但現在僅有2至3成的人願意留下，就算有主治醫師職缺，也不願意留在醫院，大多醫師直接進入基層職業。