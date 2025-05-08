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Booking.com調查 61%台灣旅客將主動減少用一次性備品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖為旅館示意圖。圖/ingimage
圖為旅館示意圖。圖/ingimage

國際旅宿平台booking.com（博房網）發表十周年的《2025年旅遊與永續發展報告》，探討消費者對旅行社會與生態影響的態度與行為。調查發現，台灣旅宿業2025年初起實施一次性旅宿備品限制政策，Booking.com調查顯示，有61%的台灣旅人表示未來將主動避免使用一次性備品，高出全球平均8%，在全球名列前茅。

研究匯集了34個國家32,000名旅人的見解，近年人們日益關注旅遊對目的地影響。超過半數的旅人(全球53%、台灣49%)意識到旅遊對社區和環境的影響，有三分之二的旅人(全球69%、台灣76%)希望在離開旅遊地點時能為當地帶來正面改變。

Booking.com台灣及香港區域經理詹雅伃表示，從Booking.com在今年第1季的營運來看，全球住房夜數年比成長，亞洲的旅遊市場高位數成長。過去十年來，旅遊者對永續的概念更加理解並且持續支持，台灣旅客更有六成五的旅客會帶環保水壺、攜帶自備餐具，有95%的台灣旅客也表示將採用更永續的旅行方式。

報告顯示，雖然超過半數的居民(全球57%、台灣48%)認為旅遊業對他們居住的地方整體產生了正面影響，但仍需要進行調整，以確保目的地能夠以健康的速度發展並持續受到所有人的喜愛。受訪者也認為觀光產業正面臨到一些挑戰，包括交通壅塞(全球38%、台灣50%)、廢棄物問題(全球35%、台灣39%)、人潮擁擠(全球30%、台灣35%)和生活成本上升(全球29%、台灣27%)。旅客認為改善交通(全球38%、台灣47%)、廢棄物管理(全球37%、台灣36%)和環境保護(全球32%、台灣37%)是他們希望看到的主要作為。而為了避免擁擠和過度旅遊，有三成多的旅人選擇淡季出遊。

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