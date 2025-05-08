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加熱菸持續「審查中」？ 國健署給出最新進度

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國內加熱菸的上市審查至今已逾二年，4月有首家業者審查到期，不過，國健署迄今仍未公布結果。本報資料照片
國內加熱菸的上市審查至今已逾二年，4月有首家業者審查到期，不過，國健署迄今仍未公布結果。本報資料照片

國內加熱菸的上市審查至今已逾二年，4月有首家業者審查到期，不過，國健署迄今仍未公布結果，官網「指定菸品健康風險評估審查專區」內，有6件案件仍顯示為「查核中／審查中」，並無任何「不通過」結果記錄，完全無法得知審查結論與後續處置情形。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，目前共有6家進入實質審查，最快的1家於4月審查期滿，但國健署並未依約告知大眾審查結果，質疑是否有黑箱作業。

國健署署長吳昭軍說，依照規定，每家廠商的審查流程包含6個月書面審查與6個月實質審查，目前仍在審查程序中。

吳昭軍指出，一切按照流程走，3月初曾預告審查結果可能有2種狀況，若經核准通過，業者可依規定準備產品上市，但須符合包裝、標示等規範，才能正式上架。若審查不通過，業者則須重新申請，流程從文件審查再次走一遍，或尋求行政救濟。

「菸害防制法」自2023年修正施行以來，明確將加熱菸納入「指定菸品」管理，要求產品通過健康風險評估審查後即可上市。吳昭軍指出，衛福部公告指定菸品健康風險評估審查申請案件處理期間規範，申請案件的處理期間為「申請人完成繳費次日起6個月內」，補正期間「不計入」處理期間。

他強調，審查作業沒有黑箱作業與政治交易，一切程序都還在進行中，即使等委員會開完後，會議紀錄等資料也還要讓委員確認過文字內容是否無誤，一切都需要作業時間，且指定菸品健康風險評估審查事關國人健康，務求謹慎小心。「如果有結果，一定會盡速向國人公布。」，文件資料逐一審查，絕對嚴謹。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，依指定菸品健康風險評估審查辦法規定，目前有10家申請，6家業者齊備申請資料送審中。考量指定菸品健康風險評估審查為涉及人民權益及公眾健康，業依審查辦法規定，秉持科學實證、專業及保護公眾健康之最高目標，審慎依程序辦理審查中。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 國健署 風險

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