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台鐵汐止至五堵電車線電力設備異常 列車恐延遲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵因汐止車站至五堵車站間發生電車線電力設備異常，一列區間車今天下午2時24分時，被卡在汐科站的軌道上無法進站。圖／讀者提供
台鐵因汐止車站至五堵車站間發生電車線電力設備異常，一列區間車今天下午2時24分時，被卡在汐科站的軌道上無法進站。圖／讀者提供

台鐵今下午1時15分汐止至五堵間中正線電車線掉落，一列228次普悠瑪號卡半途待救援，目前該區間東正線及西正線可正常行駛，但仍預估將有其他列車也會受到延誤。

臉書粉絲團「合鐵事故通報平台」通報，台鐵因汐止車站至五堵車站間發生電車線電力設備異常，列車將有所延遲。

有民眾指出，搭乘台鐵區間時，列車開到南港突然停住，然後沒多久就廣播說電力或有問題，南下北上發車時間不確定，但因爲要趕到汐止上班打卡，因此只能匆忙改搭計程車，多花200元。

據了解，下午1時15分汐止到五堵間中正線電車線掉落，一列228次普悠瑪號無電導致卡在現場，仍待台鐵調度機車救援，由於該區間路線有三軌，目前東正線和西正線仍可正常行駛，不過預期可能也有列車受到該事件影響延誤。

台鐵汐止車站示意圖。聯合報系資料照
台鐵汐止車站示意圖。聯合報系資料照
台鐵因汐止車站至五堵車站間發生電車線電力設備異常，一列區間車今天下午2時24分時，被卡在汐科站的軌道上無法進站。圖／讀者提供
台鐵因汐止車站至五堵車站間發生電車線電力設備異常，一列區間車今天下午2時24分時，被卡在汐科站的軌道上無法進站。圖／讀者提供

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