台大兒少心智病房年底完工 全台將設逾40床「專屬兒少」
從重大兒虐剴剴案，再到近期新北市圍棋老師涉嫌猥褻12名兒童等，近期被害兒少心理健康議題受到關注。衛福部針對安置兒少、被虐兒少或是有行為問題者，提供「嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫改善計畫」；另外，為讓兒童精神醫療有適切照顧，將從台大兒童醫院開始推動「兒少心智病房」，避免與成人精神病人混合收治。
罹有發展遲緩、精神障礙、智能障礙、自閉症者及伴隨智能障礙的多重身心障礙者，其合併精神疾病或伴隨嚴重情緒行為的問題在近20年來已獲國際重視，衛福部也推動就醫改善計畫。
衛福部心理健康司簡任技正李炳樟說，兒少安置機構、少年矯正學校收容的未成年個案若是碰到情緒行為問題，可以跟全國15家有嚴重情緒障礙團隊的醫療院所合作，讓團隊提供外展服務，並且有可以轉到專屬門診就醫。衛福部針對團隊會補助醫院兒青專科醫師、心理師、職能治療師、個案管理師等合作，並且有初診案量、初診時間30分鐘等要求。
此外，搭配第二期優化兒童醫療照護計畫升級，兒童青少年的精神醫療照護服務也升級。由於現在多數兒童、青少年跟成人精神病人為混合收治狀態，難以針對年齡提供合適診斷，因此預計在2028年時在北、中、南將設置三處專屬兒少的心智病房，每處病床約12至16床。
李炳樟說，第一處將落腳台大兒童醫院將有12床，並且持續尋覓合適地點，但因為兒少還需要其他專科一起合作，因此沒有鎖定精神專科醫院，還是選定有兒童醫院的醫學中心合作。今年在兒少心智病房投入6820萬元，不僅病房整修，更重要的是兒少專業人力培育、補助兒少專科醫師、護理師、心理師、社工、職能治療師等治療團隊養成。
李炳章說，兒童青少年病房空間需求比成人大，照護比例也較高，跟成人病床30至40床相比，數量設定不會較少。未來病房可以跟教育單位合作，如三級輔導機制除嚴重情緒障礙門診外，住院治療上也有40多床的量能收治合作。
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