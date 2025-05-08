梅雨季報到恐劇烈天氣 石門水庫調控水位244.3米應變
今年首波梅雨報到，北部昨天降雨驚人，今天上午氣溫明顯回升，桃園市石門水庫集水區累積昨天至今降雨達71.3毫米，入流約600萬噸，水位接近滿水位，水利署北區水資源分署表示，因應梅雨降雨，石門水庫將調控水位在「244.3公尺上下」，預留蓄洪空間，避免威脅水庫安全。
石門水庫水位及蓄水量在上月中旬一度滿庫水位（245公尺）之後，該水庫一直維持水位在244公尺之上、蓄水率維持在99%之上，今年首波梅雨報到，雖然今天天氣多雲轉晴，氣象署預告另一波梅雨鋒面近日接近天氣，引起北水分署重視。
首波梅雨帶來大雨至今，石門水庫集水區累積降雨達71.3毫米，入流每秒83立方公尺，累積入流600萬噸水量，至今天中午12時，水位244.75公尺、蓄水量2.03億噸，蓄水率99%，接近滿水位，水情良好，供應桃竹灌區及民生用水無虞。
北水分署表示，氣象署告知這波梅雨報到，受到梅雨季帶來雨勢，擔心石門水庫滿水位對水庫安全疑慮，現階段將調控水庫一定水位深度，維持在244.3公尺上下，透過預留蓄洪空間，做為因應梅雨降雨增加入流量調節，確保水庫操作安全及兼顧供水穩定。
自3月下旬桃竹一期稻作進入本田期，農灌用水需求減少，北水分署4月起原則供2停3放水、並視降雨機動調整供水，隨著一期稻作預計5月下旬進入抽穗期用水量需較多，原則將調整每天供應農業用水。
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