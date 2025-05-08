優化兒童醫療照護計畫三面向升級 不再侷限3歲內幼兒

母親節前夕，衛福部公布第二期「優化兒童醫療照護計畫」，未來4年期間將砸135億元，擴大兒童照護年齡層，整合兒童預防醫療與特殊發展需求。衛福部次長林靜儀表示，現在已有28萬幼兒獲得專責醫師照顧，今年將以第一期成果擴大計畫，加強特殊發展、預防照顧等面向。

第一期優化優化兒童醫療照護計畫，在2021年開始推動未滿3歲幼兒的專責醫師，給予初期照護及健康促進，並且針對兒童重難罕症設有核心醫院培訓人力，也強化孕婦周產期照顧的重點醫院。今年起衛福部公布三大面向優化，分別為「全齡照護plus」、「預防照護plus」、「特殊發展plus」。

國衛院執行秘書陳美惠表示，核心醫院的外接團隊原本是鎖定未滿1歲新生兒，擴大到全齡兒童重症轉運團隊；對預防照顧上則推動肥胖防治、事故傷害防治。

在特殊發展上，陳美惠說，推動口腔親善之家照護模式、特殊兒童及青少年視覺復能計畫以及兒童（青少年）心智病房計畫，也擴大補助原住民族地區交通費至非原住民籍的產婦，每次200至1000元。

根據2018年國民口腔健康狀況調查，我國兒童齲齒率在歲開始快速上升，5歲兒童的齲齒率高達65%；去年調查顯示6歲以下兒童21.9%有早發性兒童齲齒、16.2%有嚴重性早發性兒童齲齒，顯見兒童口腔健康在近幾年的努力下已有改善，但仍高於世界衛生組織目標5歲以下低於10%。

陳美惠指出，衛福部編列6820萬啟動「口腔親善之家照護模式」，將以母嬰親善醫院且設有兒童牙科的醫院建立示範醫院與跨專業執行團隊試辦，預期至2027年接受追蹤未滿3歲兒童塗氟及牙科就診率可提升至70%。

此外，研究顯示心智障礙或多重障礙兒童比一般兒童低視覺比例約高出10倍，更需及早評估視力與發現問題。「視覺復能計畫」協助特需兒少提升視覺功能，促進學習表現與日常生活適應能力。目前共有8家醫院參與，涵蓋台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、台中市及高雄市等，預計服務約1280位特需兒少。

在兒童精神醫療照護方面，因多數兒童（青少年）與成人精神病人仍為混合收治狀態，無法依其年齡及診斷提供適切治療。為確保兒少享有精神醫療照護服務的權利，衛福部「兒童（青少年）心智病房計畫」補助臺大醫院兒童醫院設置全台第一家兒童（青少年）心智病房，將於今年動工，未來也將在全國北、中、南三地陸續佈建。

目前幼兒專責醫師制度全國佈建率已高達98%，截至今年3月止，已收案28萬4545位幼兒，幼兒專責醫師共計2521位。為加強協助民眾辨識、凝聚醫護人員共識，衛福部特別於母親節前夕發表幼兒專責醫師專屬識別Logo，期許幼兒專責醫師與兒童醫療照護陪伴全國母親、家長「醫」同行，持續成為寶貝健康的堅強的後盾。