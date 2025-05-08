子宮頸抹片下修至25歲！60到70歲為「第二高危險群」也別輕忽

一名65歲婦人至診所健檢，醫師建議進行子宮頸抹片檢查，「我已經很久沒有性生活了，還有這需要嗎？」「做一下比較好。」結果篩檢異常，再進一步檢查結果是子宮頸癌第一期，經轉診至婦產科治療，治療效果不錯，已經控制住。

年紀大了還要做子宮頸抹片檢查？台灣家庭醫學醫學會監事會召集人施錦泉表示，民眾對子宮頸癌最大的迷思之一，就是年紀大無性生活或停經了，就不再有風險。「只要曾經有性行為，都應該定期做抹片檢查。」他說，在感染人類乳突病毒（HPV）後，有時會潛伏10至20年，建議須定期子宮頸抹片檢查。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，111年子宮頸癌發生1384人，112年子宮頸癌死亡644人；子宮頸癌的標準化發生率從每10萬人25.2人降至111年的7.6人，死亡率亦自每10萬人11人降至112年的2.9人。我國婦女子宮頸癌發生及死亡現況，將較於30年前剛推行「6分鐘護一生」，整體降幅超過7成。

林莉茹說，從「111年25歲以上婦女子宮頸癌發生年齡分布」來看，發生率隨年齡有上升趨勢，台灣婦女的子宮頸癌好發年齡是45歲到55歲，第二高峰期則是60歲到70歲，且65歲以上的風險提高2倍。她鼓勵大家定期做抹片檢查，揪出早期癌症或癌前病變，早期存活率可達9成以上。

統計資料顯示，113年子宮頸癌篩檢212.7萬人，發現12,695名癌前病變（1萬1425名）及癌症（1270名），透過主動篩檢，能發現較多早期個案。國健署自114年起擴大公費篩檢對象，將子宮頸抹片檢查年齡下修至25歲，另新增35歲、45歲及65歲女性可接受1次免費HPV檢測，符合資格的女性應利用免費篩檢機會。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，感染人類乳突病毒後，大約有9成患者可以在一年靠人體免疫系統清除、自行痊癒，但仍有1成會持續性感染。「不要害怕檢查異常。」他強調，人類乳突病毒雖然盛行，但是癌化作用是漸進且緩慢；在癌前病變早期發現，治療與處置相對簡單，治癒率很高。