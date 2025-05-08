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僑外生擔任客運駕駛喊卡 交通部長說話了
為解決大客車長年的駕駛荒，交通部公路局鎖定僑外生留台從事客運駕駛工作，待勞動部完成修法，就讓僑外生依規考照，勞動部日前也預告草案卻因預告期間外界對政策有意見，因此決定暫緩。交通部長陳世凱今表示，勞動部有整體考量，但仍希望透過僑外生模式來補足駕駛問題。
勞動部繼去年開放讓僑外生得以中階房務員等身分留台後，3月底又預告草案鬆綁法規，要讓畢業僑外生能從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員6款中階技術工作；另同時舒緩缺工問題，草案也預告讓廢棄物處理及資源物回收處理業可聘請移工。
但勞動部昨天表示，由於草案於預告期間，外界還有一些其他建議及意見，後續也與相關部會開會討論，確認仍有一些配套措施要規畫，因此決定暫緩。
交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告及備質詢，針對僑外生從事駕駛工作喊卡，陳世凱表示，勞動部有整體考量，留住畢業僑外生在台工作不只是解決大客車駕駛不足，還有其他的考量，但仍希望可以繼續朝這個方線推進，客運業者不斷反映駕駛員不夠，因此仍希望透過僑外生的模式來協助。
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