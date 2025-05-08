陽光露臉氣溫飆升明天更熱 周末鋒面影響恐劇烈雷雨

隨著鋒面遠離，今天各地天氣大致回穩。中央氣象署預報員朱美霖表示，明天隨著西南風增強，天氣會更加暖熱；不過，下一波鋒面周六、周日就會影響台灣，屆時也會帶來相當不穩定的天氣，除了留意陣雨或雷雨，短延時強降雨造成比較明顯的劇烈天氣現象，周末安排活動注意最新預報資訊和天氣變化。

朱美霖表示，今天北方高壓逐漸東移，台灣附近大致上偏東風的環境，清晨雲量比較多，不過雲量逐漸減少當中，各地逐漸可見陽光，氣溫有回升趨勢。

清晨北部有零星回波通過，造成零星降雨，朱美霖表示，目前回波往東北方移出到海面上，整體來說降雨減緩情形。昨天降雨相當劇烈且明顯，中部以北到宜花都有顯著雨勢，南台灣也有局部顯著午後雷陣雨，當中伴隨短延時強降雨的情形。

今天白天整體降雨顯著趨緩，朱美霖表示，天氣偏向多雲到晴，中午過後各地山區和宜蘭花蓮可能有局部午後雷陣雨發展。華南有一道新的鋒面正在建立，所以台灣附近風場逐漸轉成偏南風，一直到明天轉成西南風。

朱美霖表示，到了周末這道鋒面就會影響，周六接近台灣上空、周日通過，這段期間天氣最為不穩定。下周一雖然鋒面逐漸遠離，不過它的尾端還有一些水氣，南台灣還是稍微有些降雨。下周二、周三風場轉為偏東到東南風，天氣就會回穩。

未來1周降雨趨勢，朱美霖表示，明天鋒面接近的過程當中，天氣轉為不穩定一些，鋒面前緣也可能有雲雨發展，造成降雨，所以降雨機率比較增加，不過沒下雨時感受悶熱，明天留意天氣上的變化。明晚開始隨著鋒面更為靠近，中部以北可能轉為陣雨或雷雨，也要留意鋒面接近之後，天氣更加不穩定，容易出現短延時強降雨情形。

朱美霖表示，周末是鋒面逐漸接近台灣上空且通過的過程，周六整個西半部到東北部一波一波顯著雨勢在發展，特別留意雷雨情形，如果有局部對流發展較旺盛的話，也可能帶來短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。周日整體降雨由西北往東南逐漸減緩的趨勢，但是周日的雨勢還是比較明顯，一直到下周一隨著鋒面逐漸遠離，台灣附近的水氣還是有一些些，所以南台灣有陣雨或雷雨現象，但是其他各地大致上明顯減緩的趨勢。

到了下周二、周三，朱美霖表示，整體轉成東南風環境，只有在迎風面的東南部、恆春半島有些零星降雨，其他各地大致上多雲到晴的穩定天氣，山區附近有零星午後雷陣雨。

溫度趨勢，朱美霖表示，今天清晨比較涼一些，白天逐漸回暖，尤其明天整體風向轉成西南風之後，全台各地可以來到30度以上，尤其西半部來到33至35度左右，東南部也有局部焚風發生機率，南台灣近山區、東南部可能會來到36度或是以上。

朱美霖表示，不過很快受到鋒面接近及影響之後，再加上環境水氣偏多容易下雨天氣，周六、周日白天高溫和清晨低溫都有下降趨勢，尤其北台灣的下降幅度是比較明顯的，白天氣溫沒有超過25度，晚上進一步降溫，中南部還有其他各地也會轉涼有感，整體低溫20度上下，偏涼一些些。下周一至下周三溫度逐步回暖趨勢，又是偏向比較悶熱的情形。