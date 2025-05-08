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貨運司機加班手麻 部桃醫：這些工作需防神經永久損傷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師邱詡懷提醒出現腕隧道症候群要趕快就醫，避免造成神經永久損壞。圖／衛福部桃園醫院提供
醫師邱詡懷提醒出現腕隧道症候群要趕快就醫，避免造成神經永久損壞。圖／衛福部桃園醫院提供

桃園40多歲的陳姓貨運司機因為工作量暴增，經常需要加班包括搬運貨物、長時間開車，日前出現手麻、刺痛等症狀，一開始不以為意繼續加班賺錢，後來嚴重到連筷子都抓不穩、飯碗也捧不住，到衛福部桃園醫院檢查，確認為「雙手腕隧道症候群」，經藥物與復健治療後症狀逐漸改善，讓他體會健康重要，不能再忽視身體的警訊。

部桃表示，陳先生剛開始手指麻木、刺痛的情況不明顯，偶爾才會出現，而且甩甩手就緩解，因此並未特別在意。不過後來情況變得愈來愈嚴重，甩手也不管用，他察覺尤其是在吃飯時，筷子時常無預警掉落，即使雙手端碗也會感到痠痛無力；工作時一握方向盤或搬完重物後，症狀便更加明顯，這才驚覺情況不對，前往醫院求診。

部桃經神經內科門診檢查後，發現他的雙手手掌肌肉已明顯萎縮，安排神經傳導與超音波檢查後，確診為雙側腕隧道症候群，且伴隨正中神經受到壓迫，經藥物控制及復健治療，目前手部力量逐漸恢復，也讓陳先生鬆了一口氣。

桃園醫院神經內科醫師邱詡懷指出，造成腕隧道症候群的主因，為手腕正中神經通過腕部時受到周邊韌帶或軟組織的壓迫，導致手掌感覺異常、麻木，甚至出現無力或肌肉萎縮，這種病症常見於需要反覆使用手腕的工作者，例如司機、外送員、家庭主婦、技工、木匠等，若長時間過度使用手部或從事重複性高的動作，罹病風險更高。

邱詡懷進一步說明，除了工作型態造成的壓迫外，若患者本身有慢性疾病，如糖尿病、甲狀腺功能低下或是免疫系統疾病，也可能提高罹患腕隧道症候群的機率；治療方式會根據嚴重程度來決定，包括藥物、復健、局部注射消炎，嚴重者甚至需要手術減壓。邱詡懷提醒，腕隧道症候群早期症狀常被忽視，但若持續拖延，不僅影響工作效率與生活品質，還可能造成永久性神經損傷，若出現手麻、刺痛、無力等異狀，應盡早就醫診斷與治療，別讓小毛病變成大問題。

復健 部桃

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