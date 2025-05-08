31萬人邊路跑邊捐了3億！他連跑3年：被終結者號抓住就出局

你聽過這個路跑活動Wings for Life嗎？4日在台北剛舉行。全球愛心大會串，31萬名跑者在191國不同城市的街頭同時起步，近3億元報名費全數用於脊椎損傷治癒研究，奔跑不只是為了征服終點，而是化作脊髓損傷研究實驗室裡、臨床試驗中每一個甦醒的神經細胞。





如果在同一時間、全世界有31萬人陪你一起跑步，會是什麼感覺？今年30歲的YouTuber 「椅人」，帶著因車禍意外、第九、十節胸椎受傷而癱瘓的下半身，參加了獨一無二的2025年Wings for Life全球路跑，包含台灣在內，有191個國家、共計31萬719人一同起跑。

「我已經是連續第三年參加比賽了，」推著輪椅向前，與一般跑者及職業運動員同場競技的「椅人」（何秉錡）帶著輕鬆的微笑說，Wings for Life全球路跑很有意義，因為比賽的報名費將全數投入脊髓損傷治癒的研究，可以說是助力慈善、傳遞社會正能量，「為了不能跑的人而跑」。

根據主辦單位紅牛（Red Bull）的脊椎病研究慈善跑賽後統計，2025年Wings for Life的全球參與人數再創新高，相較前一年的20萬6728名，增加了近10萬人，本次更募得860萬歐元（約新台幣2億9395萬元）的報名費及相關捐款金額，未來將用於支持324 個有發展潛力的研究計畫及臨床試驗。

2025全球最大規模路跑賽事，Wings for Life累積距離繞地球赤道近46圈。圖／Red Bull提供

「終結者號」來了，全球路跑好刺激

「椅人」介紹，Wings for Life全球路跑的賽程相當與眾不同，甚至是有點瘋狂，因為它是時間賽，沒有終點，可以跑到精疲力竭，可以跑到天荒地老，緊張刺激又充滿愛，激發出體內的極限能量。

以台北站為例，於台灣時間5月4日晚上7點於中正紀念堂正式展開，比賽規則是開跑的30分鐘後，一輛名為「終結者號」的虛擬小車將以時速12公里的速度，追逐前方的跑者，並逐漸加速。一旦被追上，該名跑者就停止比賽，跑者的最終成績就是被虛擬小車追上時的距離。

由於全世界是同一時間起跑，若是在世界其他角落，可能會輪到半夜出發。像是2024年，女子滑雪奧運冠軍、谷愛凌在美國參賽，是淩晨4點起床跑步，過程中還險些摔倒，但她沒有停止，仍在持續奔跑，最後在31.168公里處被終結者號「抓住」。

第一年參加Wings for Life時，「椅人」推著輪椅來到8.87公里時被終結者號追上，第二年成績稍稍退步，在8.25公里時完賽，「椅人」誠實地說：「因為那年事前沒什麼在訓練。」2025年路跑他不給自己壓力，只希望不要退步即可。

景美拔河隊金牌教練「撩下去」，全程攙著走

試著想像一下，倘若有一天跑步從我們的生命中消失，行走變成一種奢侈，人生將會變成怎樣的模樣？很可能會無比昏暗與悽慘。數據顯示，全球有數以百萬計的脊髓損傷患者，因交通意外而造成，結果往往導致終生癱瘓。就像「椅人」說的：「中樞神經斷了，目前沒有方法可以治癒。」

於是，Wings for Life脊髓研究基金會應運而生，核心目標是「偏不信邪」，就是要找到治療脊髓損傷的解決之道。換句話說，當參賽者們投身於Wings for Life的賽道之際、奮力向前奔跑時，其實是在為脊髓損傷人士提供一雙助力的翅膀，鼓勵他們「沒試過怎麼知道自己不行」。

金牌拔河隊郭昇教練帶隊景美女中選手參加，一同為不能跑的人而跑。圖／Red Bull提供

曾帶隊多次獲得世界金牌的郭昇，2018年騎乘自行車時被酒駕者從背後追撞，遭遇重大脊髓損傷，並被醫生判定為全癱。

沒想到，經過持續不斷地復健，郭昇不僅重返教職，還照樣帶隊四處征戰，斬獲金牌。自郭昇不良於行以來，景美女中拔河隊迄今已獲得8次冠軍，勝利腳步橫跨奧地利、澳洲、美國等。

此次郭昇參加Wings for Life「以愛為名」，全程由太太王柔鈞攙扶著慢慢前進，能走多遠就走多遠，以身體力行展示一顆熱愛運動的心，同時號召拔河隊的女學生選手們一齊參加。雖然平常訓練都只跑600公尺，教練這回卻為她們訂下20公里長距離的目標，選手們聽聞無不異常「感動」。

景美女中拔河隊教練郭昇，在曾瀕臨重大脊髓損傷後首次參與 Wings for Life 全球路跑，為自己設下個人目標響應公益任務。圖／Red Bull提供

187萬人組隊飆速，為愛而跑

為不能跑的人而跑，2025年Wings for Life的全球跑者和輪椅使用者，平均每人完成12.4公里，累積總距離相當於繞地球赤道近64圈，其中日本選手福田穣（ Jo Fukuda ）以71.67公里的成績，創下賽事最遠距離紀錄，並拿下男子組冠軍，這也是他個人第三座全球冠軍。

德國選手菲佛（Esther Pfeiffer）則以59.03公里贏得女子組冠軍，不只拿下德國第一位女性全球冠軍，也成為史上第二位突破59公里的女性。

自2014年首屆賽事以來，Wings for Life 全球路跑共有187萬253 名參與者，累計募集善款達6053 萬歐元（約新台幣20.7億元）。下屆Wings for Life全球路跑預計於2026年5月10日舉行，活動預計將於11月5日開放報名，依照慣例參加名額很早就會爆滿。

（本文出自2025.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）